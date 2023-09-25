Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, надання Україні танків Abrams суттєво посилить ЗСУ та може стати регулярним.
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США передають Україні танки
Україна має підстави негативно ставитись до темпів передання танків Abrams Сполученими Штатами. Їх Вашингтон пообіцяв для збройних Сил ще в січні з умовою, що вони надійдуть до кінця літа. Але, за словами американських посадовців, через проблеми у навчанні сталася затримка.
Сполучені Штати пообіцяли передати нашим військовим 31 танк Abrams. Однак є підстави сподіватися, що згодом кількість переданих машин збільшиться.
"Модифікація М1А1, яка надійде на озброєння Сил оборони, є у резерві Сполучених Штатів, які намагаються перевести свою армію на нову модифікацію М1А2. Це дозволяє припустити, що США могли б розконсервувати й надати Україні значно більшу кількість Abrams", – зазначив Крамаров.
Цікаво й те, що Сполучені Штати передають значно меншу кількість своїх танків, аніж країни Євросоюзу. Це пов'язано із тим, що українське командування робить ставку саме на європейську техніку, адже Abrams є складнішими у технічному обслуговуванні. Однак цей танк є дуже ефективним й зможе чудово проявити себе на полі бою, особливо використовуючи снаряди зі збідненим ураном.
Андрій Крамаров про надання Україні танків Abrams: дивіться відео
"Зараз із переданих ЗСУ танків буде сформовано новий підрозділ, який, скоріш за все, буде укомплектовано виключно американською технікою. Найімовірніше, цей підрозділ вже незабаром передислокують на один із напрямків фронту", – припустив Крамаров.
Як події у США впливають на війну
- Сполучені Штати поступово входять у передвиборчий процес, адже наступного року країна обиратиме наступного президента. І перспективи чинного президента переобратися не є надзвичайно надійними.
- Серед гіпотетичних суперників Джозефа Байдена та виборців, що підтримують Республіканську партію, побутує популістична думка, що США надають Україні завелику допомогу, яка не відповідає інтересам незаможних американців.
- Намагаючись закріпити це твердження на американському порядку денному, близько третини конгресменів Республіканської партії відмовляються підтримувати бюджет Сполучених Штатів на 2024 рік, у якому на допомогу Україні закладено 24 мільярди доларів.
- З огляду на це, майбутні президентські вибори вже впливають на українсько-американські відносини, адже США є не лише одним із найбільших постачальників зброї для України, а й одним із найбільших донорів українського бюджету.