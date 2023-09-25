Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, надання Україні танків Abrams суттєво посилить ЗСУ та може стати регулярним.

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США передають Україні танки

Україна має підстави негативно ставитись до темпів передання танків Abrams Сполученими Штатами. Їх Вашингтон пообіцяв для збройних Сил ще в січні з умовою, що вони надійдуть до кінця літа. Але, за словами американських посадовців, через проблеми у навчанні сталася затримка.

Сполучені Штати пообіцяли передати нашим військовим 31 танк Abrams. Однак є підстави сподіватися, що згодом кількість переданих машин збільшиться.

"Модифікація М1А1, яка надійде на озброєння Сил оборони, є у резерві Сполучених Штатів, які намагаються перевести свою армію на нову модифікацію М1А2. Це дозволяє припустити, що США могли б розконсервувати й надати Україні значно більшу кількість Abrams", – зазначив Крамаров.

Зверніть увагу! Окрім Abrams, в межах "танкової коаліції" Україна отримала близько 80 Leopard 2, понад 200 Leopard 1 та 28 танків Challenger. Водночас протягом 2022 року Україна також отримала понад 400 радянських танків Т-72 від Польщі, Чехії, Північної Македонії, Словаччини та інших країн, що мали їх на озброєнні.

Цікаво й те, що Сполучені Штати передають значно меншу кількість своїх танків, аніж країни Євросоюзу. Це пов'язано із тим, що українське командування робить ставку саме на європейську техніку, адже Abrams є складнішими у технічному обслуговуванні. Однак цей танк є дуже ефективним й зможе чудово проявити себе на полі бою, особливо використовуючи снаряди зі збідненим ураном.

Андрій Крамаров про надання Україні танків Abrams: дивіться відео

"Зараз із переданих ЗСУ танків буде сформовано новий підрозділ, який, скоріш за все, буде укомплектовано виключно американською технікою. Найімовірніше, цей підрозділ вже незабаром передислокують на один із напрямків фронту", – припустив Крамаров.

Важливий нюанс! США є дуже послідовними у наданні допомоги Україні. Стратегічний партнер України завжди довго готує передання нового озброєння, однак після першої поставленої партії американська зброя починає надходити до України регулярно. Прикладом цього може бути надання БМП Bradley та БТР Stryker, які досить часто потрапляють у пакети допомоги від Сполучених Штатів.

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