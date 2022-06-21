Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморья

Украина стала партнером-участником Инициативы трех морей, известного как Триморье. Страны-участницы Триморья специально для Украины создали новый формат.

Об этом объявил президент Польши Анджей Дуда на саммите стран Триморья в Риге. По его словам, новая форма партнерства адресована потенциальным странам-членам ЕС, а стратегическое партнерство связывает страны Триморья с США, Британией или Европейской комиссией.

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Украина присоединилась к Инициативе трех морей

Мы решили создать новый тип партнерства с Инициативой трех морей – кроме стратегического партнерства – партнерство через участие. Это новый тип партнерства, предназначенный не только для Украины. Мы сегодня дали его Украине, но исходим из того, что такое же партнерство могут разделить и те страны, которые расположены в Центральной Европе и не являются членами Евросоюза, но стремятся к нему присоединиться,

– сказал Дуда.

Он добавил, что страны, которые есть или будут на пути вступления в Европейский Союз, смогут претендовать на такой статус партнерства с Инициативой трех морей.

Дуда подчеркнул, что все страны Триморья выступают за предоставление Украине официального статуса кандидата в ЕС. "Я надеюсь, что решение по этому поводу будет принято Европейским Советом на этой неделе – в конце недели", – сказал президент Польши.

Зеленский провел переговоры с Науседа

Также Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседа, в котором отметил статус партнера-участника Триморья для Украины и инициативу первых леди – центр для вынужденных переселенцев в Литве. Президенты также скоординировали шаги перед голосованием Европейского совета и обсудили пути экспорта украинского зерна.

Путь Украины в Триморье

Как сообщалось в новостях ранее, Украина неоднократно изъявляла желание присоединиться к Триморью. Накануне Президент Украины Владимир Зеленский принял участие как гость в саммите Триморья. Он подчеркнул, что Украина должна стать участником Инициативы трех морей. Его слова поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и добавил, что без независимой Украины Инициатива трех морей не будет возможной.

А впервые о желании присоединения к Триморью Зеленский заявил в августе 2019 года, во время визита в Польшу. Он сказал, что Украина заинтересована стать активным участником региональных проектов и инициатив Польши, например, таких, как Триморье, охватывающее страны между Балтийским, Адриатическим и Черным морями.

Но в октябре 2019 года глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что Украине не место в Инициативе трех морей, потому что она создана только для страны Центральной и Южной Европы, которые являются членами Европейского Союза.

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