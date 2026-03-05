Укр Рус
5 марта, 19:40
Обновлено - 19:49, 5 марта

Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке

Сергей Попович
Основные тезисы
  • США попросили Украину о помощи в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке.
  • Президент Зеленский поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов.

США направили запрос Украине с просьбой о конкретной помощи в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке. Президент Зеленский поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в телеграмме.

Какую помощь запросили США у Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока.

Президент поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность.

Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защиты жизней наших людей. Слава Украине! 
– добавил Зеленский.

Зеленский предлагал странам Персидского залива дроны-перехватчики

  • Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего востока обменять ракеты к Patriot PAC-3 на украинские дроны-перехватчики.

  • Это могло бы укрепить обе стороны в противостоянии комбинированным ударам.

  • Президент подчеркнул, что Украина готова делиться опытом, но не дефицитным оружием.