Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко прокомментировал 24 Каналу, чем Skynex особенный. По его словам, это оружие высокотехнологичного производства.

Вашему вниманию Уникальная и очень сильная: на что способна система Skynex, которую получила Украина

"Там реализовано много инноваций. Одна из главных заключается в том, что они имеют программируемый снаряд на 35 миллиметров", – отметил Романенко.

Каждый снаряд содержит суббоеприпасы в виде вольфрамовых шариков, которые облаком накрывают цель и делают из нее решето. К слову, комплекс эффективно противодействует даже тем целям, которые маневрируют или прячутся в складках местности.

Другие характеристики системы Skynex

Зенитно-ракетный комплекс имеет современное оборудование – компьютер, радиолокационную станцию, которая видит на расстоянии 50 километров, а также пушку Oerlikon револьверного типа, что бьет на расстоянии четыре километра.

Сейчас Украина получила только одну батарею, которая насчитывает четыре пусковых установки. Поэтому ею можно охватить около 12 километров вдоль и 8 километров в глубину.

Обратите внимание! Украинские военные первыми применят ЗРК Skynex на поле боя. Этих систем еще даже нет в Бундесвере.

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