Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко прокоментував 24 Каналу, чим Skynex особливий. За його словами, це зброя високотехнологічного виробництва.

До вашої уваги Унікальна та дуже сильна: на що здатна система Skynex, яку отримала Україна

"Там реалізовано багато інновацій. Одна з головних полягає в тому, що вони мають програмований снаряд на 35 міліметрів", – зазначив Романенко.

Кожен снаряд містить суббоєприпаси у вигляді вольфрамових кульок, які хмарою накривають ціль і роблять із неї решето. До слова, комплекс ефективно протидіє навіть тим цілям, які маневрують або ховаються в складках місцевості.

Інші характеристики системи Skynex

Зенітно-ракетний комплекс має сучасне обладнання – комп'ютер, радіолокаційну станцію, яка бачить на відстані 50 кілометрів, а також гармату Oerlikon револьверного типу, що б'є на відстані чотири кілометри.

Наразі Україна отримала лише одну батарею, яка налічує чотири пускових установки. Тому нею можна охопити близько 12 кілометрів уздовж і 8 кілометрів у глибину.

Зверніть увагу! Українські військові першими застосують ЗРК Skynex на полі бою. Цих систем ще навіть немає в Бундесвері.

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