Впервые Украине передадут 15 БпЛА ScanEagle, – эксперт о преимуществах оружия из нового транша США

США предоставляют Украине новый пакет оборонной поддержки в 775 миллионов долларов. Туда войдут 15 беспилотников ScanEagle, которые существенно усилят возможности ВСУ.

О помощи от США 24 каналу рассказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, эти беспилотники способны серьезно повлиять на ведение боевых от ВСУ, как в свое время это сделали и HIMARS, и 155-миллиметровые гаубицы М-777.

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Американцы несколько месяцев размышляли, могут ли они передать ВСУ такую современную военную технику. Ведь если беспилотник собьют, то оккупанты получат доступ к мощным технологиям. И вот они едут в ВСУ.

Какое еще оружие получит Украина

Романюк отдельно выделил противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые ВСУ уже получали раньше. Именно благодаря этому оружию украинские военные несколько недель назад уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в Херсонской области.

Другое оружие, которое получила Украина: 15 гаубиц калибра 105 миллиметров, 36 тысяч артиллерийских снарядов, снаряды HIMARS, противотанковые управляемые ракеты TOW и комплексы к ним, 1 тысяч Javelin и минно-стойкие транспортные средства.

Романенко считает, что в настоящее время Украина должна получать еще больше оружия. По его словам, пока ВСУ не получили всю помощь, которую обязались передать на встрече "Рамштайна". Однако она постепенно приходит.

Для осуществления масштабной контрнаступательной операции требуется огромный запас оружия. Последние пакеты помощи от США позволят нам зайти в конце августа – начале сентября с интересными контрударами против России. Их мы даже видели вчера, когда в Крыму произошел "хлопок", – отметил Юрий Романюк.

Юрий Романюк о новом пакете помощи от США: смотрите видео

США также готовятся передать Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS. ВСУ смогут получить их в течение 2-3 месяцев. Интересно, что именно эти средства ПВО защищают Белый дом.