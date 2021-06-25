Украина получит 350 миллионов долларов кредита для развития экономики
Источник:Кабмин
Украина получит 350 миллионов долларов кредита от Всемирного банка. Деньги пойдут на восстановление и развитие экономики во время пандемии. Соглашение о займе заключили 25 июня.
Его подписали министр финансов Сергей Марченко и менеджер проектов Всемирного банка в Украине Клавдия Максименко.
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Куда направят деньги
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что 350 миллионов долларов направят на восстановление и развитие экономики Украины во время пандемии. Также – на социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.
Что планируют сделать
- Реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли,
- продолжить реформу газового сектора,
- укрепить кредитный рынок.
Восстановление экономического роста и модернизация украинской экономики в условиях пандемии требует особых политик и ресурсов. И мы благодарны, что именно сейчас наши партнеры из банка помогают Украине,
– сказал Шмыгаль.
Подписание соглашения о кредите / Фото Кабмина