Украина получит 350 миллионов долларов кредита для развития экономики

Украина получит 350 миллионов долларов кредита от Всемирного банка. Деньги пойдут на восстановление и развитие экономики во время пандемии. Соглашение о займе заключили 25 июня.

Его подписали министр финансов Сергей Марченко и менеджер проектов Всемирного банка в Украине Клавдия Максименко.

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Куда направят деньги

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что 350 миллионов долларов направят на восстановление и развитие экономики Украины во время пандемии. Также – на социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

Что планируют сделать

Реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли,

продолжить реформу газового сектора,

укрепить кредитный рынок.

Восстановление экономического роста и модернизация украинской экономики в условиях пандемии требует особых политик и ресурсов. И мы благодарны, что именно сейчас наши партнеры из банка помогают Украине,

– сказал Шмыгаль.

В Министерстве энергетики ранее рассказывали, что Всемирный банк и Фонд чистых технологий на льготных условиях предоставят Украине более 200 миллионов долларов кредита. Все для реализации инвестиционного проекта ЗАО "Укргидроэнерго", который предусматривает повышение устойчивости энергосистемы.



Подписание соглашения о кредите / Фото Кабмина