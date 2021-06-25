Її підписали міністр фінансів Сергій Марченко та менеджер проєктів Світового банку в Україні Клавдія Максименко.

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Куди направлять гроші

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що 350 мільйонів доларів спрямують на відновлення та розвиток економіки України під час пандемії. Також – на соціальну підтримку вразливих верств населення та на посилення державних інституцій.

Що планують зробити

Реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі,

продовжити реформу газового сектору,

зміцнити кредитний ринок.

Відновлення економічного зростання та модернізація української економіки в умовах пандемії потребує особливих політик та ресурсів. І ми вдячні, що саме зараз наші партнери зі Світового банку допомагають Україні,

– сказав Шмигаль.