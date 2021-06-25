Її підписали міністр фінансів Сергій Марченко та менеджер проєктів Світового банку в Україні Клавдія Максименко.
До теми Кредит від Світового банку: на що виділять кошти і яку суму
Куди направлять гроші
Що планують зробити
- Реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі,
- продовжити реформу газового сектору,
- зміцнити кредитний ринок.
Відновлення економічного зростання та модернізація української економіки в умовах пандемії потребує особливих політик та ресурсів. І ми вдячні, що саме зараз наші партнери зі Світового банку допомагають Україні,
– сказав Шмигаль.