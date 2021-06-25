Її підписали міністр фінансів Сергій Марченко та менеджер проєктів Світового банку в Україні Клавдія Максименко.

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Куди направлять гроші

Що планують зробити

  • Реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі,
  • продовжити реформу газового сектору,
  • зміцнити кредитний ринок.

Відновлення економічного зростання та модернізація української економіки в умовах пандемії потребує особливих політик та ресурсів. І ми вдячні, що саме зараз наші партнери зі Світового банку допомагають Україні,
– сказав Шмигаль.