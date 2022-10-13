"Более старые, но эффективные": Украина получит 4 системы Hawk – почему это важно для нашей ПВО

Йенс Столтенберг – генсек НАТО – 13 октября анонсировал, что Испания передаст Украине 4 системы Hawk. Во многих странах их уже сняли с вооружения. Однако для защиты неба Hawk может сыграть немаловажную роль.

Столтенберг заявил, что приветствует решение Испании поставить в Украину 4 пусковых установки Hawk. Они усилят ПВО Украины.

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Ллойд Остин – министр обороны США – рассказал, что Украина посылала соответствующий запрос.

Что известно об установках Hawk

MIM-23 Hawk – ЗРК прошлого поколения. Вошел в историю как главный зенитный комплекс США и стран НАТО во время Холодной войны. Тогда системы MIM-23 Hawk разошлись по миру большим тиражом: находились на вооружении 10 стран.

MIM-23 Hawk был введен в эксплуатацию еще в 1960 году. За это время ЗРК прошли 4 модернизации. Последняя из них включила в себя цифровизацию комплекса с возможностью одновременного перехвата нескольких целей и уничтожения маловысотных целей.

Речь идет о том, что благодаря компьютеризации MIM-23 Hawk провели и дальнейшую модернизацию ЗРК, известную как Hawk XXI. В настоящее время она находится на вооружении Турции.

Важно, что огневые возможности комплекса продолжили опираться на зенитную ракету MIM-23. Она переживала обновление и модернизацию до середины 90-х годов.

Поскольку конфигурации радиолокационных средств MIM-23 Hawk предусмотреть крайне сложно, то единственный параметр в отношении боевых возможностей Hawk как раз и заключается в этой ракете. Дальность уничтожения целей – до 45 – 50 км, высотность цели – до 20 км, скорость ракеты 2,4 Маха. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения,

– говорится в сообщении.

Соответствующих ракет произвели более 40 тысяч. Их достаточно много – дефицит не угрожает.

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