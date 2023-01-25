Украина получит БМП Bradley и CV90: на что способны эти боевые машины
Партнеры обязались передать нам бронеавтомобили Bradley и CV90. Это одна из важных новостей на фоне обещаний поставить нам западные танки, в частности, Leopard 2 и Abrams.
Bradley и CV90 – это совсем другой уровень, чем те БМП, к которым привыкли украинцы. Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
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На что способны БМП Bradley и CV90
Он отметил, что многие критики уже успели заявить, что Bradley – очень сложная машина. Но, несмотря на сложную историю разработки, специалист уверен, что это лучшая БМП.
Хотя CV90 может поспорить. Там все же пушка 40-миллиметровая – прошивает ту же БМП-1 или БМП-2 от носа до кормы. Я надеюсь, мы это увидим скоро на поле боя,
– заявил Михаил Самусь.
По его словам, эти машины – это крепости, которые будут помогать украинским пехотинцам проходить эффективные наступательные операции, которые будут просто пробивать российские оборонные порядки.
"Когда мы говорим об украинской армии и ее оснащенности, то у нас график идет стремительно вверх – и по качеству, и по количеству. У россиян по количеству – да. Они еще могут сказать, что имеют тысячи БМП, БТР и танков", – подчеркивает аналитик.
Но он отмечает, что российские танки в основном с 60-х или 70-х годов. Так что хоть "железа и мяса" много, но их качество становится все хуже, поэтому график наоборот идет вниз.
Поэтому встреча Bradley или CV90 с БМП 60-х годов будет завершаться для россиян очень и очень трагически.
– заявил Михаил Самусь.
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БМП Bradley
Это основная боевая машина пехоты на вооружении механизированных войск армии США. Обслуживание машины составляет 3 человека, а десант может насчитывать до 6 человек. Bradley оснащена 25-миллиметровой танковой пушкой M242 Bushmaster.
БМП CV90
А это шведская боевая машина. Служба также составляет 3 человек, но места для десанта несколько больше – до 8 человек. БМП оснащена 40-миллиметровой автоматической пушкой Bofors L70.