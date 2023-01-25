Украина получит БМП Bradley и CV90: на что способны эти боевые машины

Партнеры обязались передать нам бронеавтомобили Bradley и CV90. Это одна из важных новостей на фоне обещаний поставить нам западные танки, в частности, Leopard 2 и Abrams.

Bradley и CV90 – это совсем другой уровень, чем те БМП, к которым привыкли украинцы. Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Читайте также Ловушка для Маккарти: смогут ли трамписты повредить Украине и заблокировать поддержку США

На что способны БМП Bradley и CV90

Он отметил, что многие критики уже успели заявить, что Bradley – очень сложная машина. Но, несмотря на сложную историю разработки, специалист уверен, что это лучшая БМП.

Хотя CV90 может поспорить. Там все же пушка 40-миллиметровая – прошивает ту же БМП-1 или БМП-2 от носа до кормы. Я надеюсь, мы это увидим скоро на поле боя,

– заявил Михаил Самусь.

По его словам, эти машины – это крепости, которые будут помогать украинским пехотинцам проходить эффективные наступательные операции, которые будут просто пробивать российские оборонные порядки.

"Когда мы говорим об украинской армии и ее оснащенности, то у нас график идет стремительно вверх – и по качеству, и по количеству. У россиян по количеству – да. Они еще могут сказать, что имеют тысячи БМП, БТР и танков", – подчеркивает аналитик.

Но он отмечает, что российские танки в основном с 60-х или 70-х годов. Так что хоть "железа и мяса" много, но их качество становится все хуже, поэтому график наоборот идет вниз.

Поэтому встреча Bradley или CV90 с БМП 60-х годов будет завершаться для россиян очень и очень трагически.

– заявил Михаил Самусь.

ВСУ скоро получат БМП Bradley – смотрите видео

БМП Bradley

Это основная боевая машина пехоты на вооружении механизированных войск армии США. Обслуживание машины составляет 3 человека, а десант может насчитывать до 6 человек. Bradley оснащена 25-миллиметровой танковой пушкой M242 Bushmaster.