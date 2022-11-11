США и Южная Корея заключили тайное соглашение, которое откроет поставки летального оружия в Украину

Южная Корея впервые поможет Украине с летальным оружием, однако при посредничестве США. Сеул продаст США артиллерийские снаряды.

Американские чиновники, знакомые с соглашением, сообщили, что США приобретут 100 000 единиц 155-мм артиллерийских боеприпасов. Эти боеприпасы будут доставлены в Украину.

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Украина получит 100 тысяч боеприпасов

Сообщается, что такое количество боеприпасов достаточно для обеспечения украинских артиллерийских подразделений в течение по меньшей мере нескольких недель интенсивных боевых действий.

Южная Корея отказывается предоставлять Украине летальное оружие, ведь придерживается публичного обязательства не предоставлять такую поддержку Киеву. В то же время, Сеул помогает США, которые являются главным союзником Сеула в сдерживании Северной Кореи.

Боеприпасы Южной Кореи позволяют США обеспечить украинцев, не используя свои запасы артиллерийских боеприпасов. В США официально заявляли, что их запасы быстро уменьшаются.

Сеул и Вашингтон договорились продлить соглашение

В начале ноября министр обороны Южной Кореи Ли Чон Суп встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны договорились продлить артиллерийское соглашение.

Минобороны в Сеуле сообщило, что южнокорейская компания ведет переговоры с США о пополнении американских запасов 155-мм артиллерийских снарядов.

Позиция южнокорейского правительства по поводу непоставки летального оружия Украине остается неизменной.

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