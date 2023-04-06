Литва предоставит 40 миллионов евро помощи и согласовала приглашение Украины в НАТО

Литва решила выделить для Украины новый пакет военной помощи, стоимость которого составит более 40 миллионов евро. Также Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО.

Глава оборонного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас объявил о стоимости нового пакета военной помощи, который передаст балтийское государство Украине.

Смотрите также Рука не дрогнет: в Литве заявили о готовности арестовать Путина

Стоимость пакета помощи составит 41 миллион евро

Министр отметил, что стоимость нового литовского пакета военной поддержки Украины составит около 41 миллиона евро.

Он будет состоять из присланного оборудования, новых поступлений, взносов в международные фонды,

– говорится в сообщении.

При этом Арвидас Анушаускас не предоставил другой информации, в частности, что войдет в пакет военной помощи для Украины.

Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО

Литовский Сейм в четверг, 6 апреля, единогласно принял резолюцию, в которой официально приглашает Украину присоединиться к Альянсу на саммите в Вильнюсе, который состоится 11 – 12 июля 2023 года. Об этом сообщает LRT.

В документе отмечается, что "необходимо пригласить "Украину" присоединиться к НАТО как страну-член" на саммите НАТО в Вильнюсе, "подписать протоколы о вступлении и запустить процесс ратификации, как только позволят условия".

Согласно резолюции это было бы стратегическим решением НАТО, направленным на достижение мира в Украине и Европе.

Жигимантас Павиленис, глава парламентского комитета по иностранным делам, представляя проект резолюции депутатам, отметил, что в документе перечислены задачи для литовских политиков, которые они должны выполнить за три месяца до саммита.

"Мы против серых зон безопасности, мы хотим доказать ошибочность тезиса о том, что Россия имеет право наложить вето на членство Украины. Мы считаем, что Украина внесет вклад в нашу безопасность, сделает НАТО сильнее", – подчеркнул он.

Литва впервые примет саммит НАТО. В нем примут участие около 40 делегаций из стран-членов и партнеров НАТО.