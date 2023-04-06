Голова оборонного відомства Литви Арвідас Анушаускас оголосив про вартість нового пакета військової допомоги, який балтійська держава передасть Україні.

Дивіться також Рука не здригнеться: у Литві заявили про готовність арештувати Путіна

Вартість пакета допомоги складе 41 мільйон євро

Міністр зазначив, що вартість нового литовського пакета військової підтримки України сягне близько 41 мільйона євро.

Він складатиметься з надісланого обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди,

– йдеться у повідомленні.

При цьому Арвідас Анушаускас не надав іншої інформації, зокрема, що увійде у пакет військової допомоги для України.

Сейм Литви ухвалив резолюцію про запрошення України до НАТО

Литовський Сейм у четвер, 6 квітня, одноголосно прийняв резолюцію, в якій офіційно запрошує Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11 – 12 липня 2023 року. Про це інформує LRT.

У документі зазначається, що "необхідно запросити" Україну "приєднатися до НАТО як країну-члена" на саміті НАТО у Вільнюсі, "підписати протоколи про вступ і запустити процес ратифікації, як тільки дозволять умови".

Згідно з резолюцією, це було б стратегічним рішенням НАТО, спрямованим на досягнення миру в Україні та Європі.

Жигімантас Павіліоніс, голова парламентського комітету у закордонних справах, представляючи проєкт резолюції депутатам, зазначив, що в документі перераховані завдання для литовських політиків, які вони повинні виконати за три місяці до саміту.

"Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо довести хибність тези про те, що Росія має право накласти вето на членство України. Ми вважаємо, що Україна зробить внесок у нашу безпеку, зробить НАТО сильнішим", – підкреслив він.

Литва вперше прийматиме саміт НАТО. У ньому візьмуть участь близько 40 делегацій з країн-членів і партнерів НАТО.