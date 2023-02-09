GLSDB – это гибрид авиабомбы и неуправляемой ракеты M26. Такие бомбы-ракеты будут запускаться с наземных установок, они высокоточны.

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Благодаря GLSDB Силы обороны смогут достать оккупантов в Крыму

Запуск ракеты возможен с РСЗО HIMARS и MLRS. Самое важное, что бомба с высокой точностью может поражать цели на расстоянии 150 километров.

В процессе запуска реактивный снаряд M29 выводит на определенную высоту авиабомбу GBU-39. Она продолжает полет и по пологой траектории поражает цель.

Как работают крылатые бомбы GLSDB: видео

GBU-39 – небольшая управляемая бомба массой 130 килограммов с боевой частью 17 килограммов. Она также имеет крылья, которые разлагаются в воздухе, что увеличит дальность поражения.

Для наведения цели GLSBD использует глобальную систему позиционирования (GPS) и инерционную навигационную систему. Благодаря этим ракетам в зоне досягаемости Сил обороны Украины оказались Джанкой, Мариуполь или Луганск.

Украина получит бомбы GLSBD: что известно

Пока нет точных сроков, когда США отправят в Украину бомбы GLSBD. В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова намекнула что это может произойти довольно быстро. Причина в том, что GLSBD находится на складах в США, что ускорит их снабжение.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявлял, что эти авиационные бомбы способны изменить ситуацию на поле боя.

Они будут уничтожать позицию врага, важные цели, склады оккупантов на большем расстоянии, чем мы достаем сейчас ракетами MRLS с дальностью 80 километров. Ракетами дальностью 150 километров мы будем покрывать всю оккупированную территорию до российских границ,

– заявлял Мусиенко.

По словам Мусиенко, этими ракетами наши военные будут уничтожать склады с боеприпасами россиян, центры управления войсками в тылах оккупированных территорий и логистику врага.

Военный эксперт Андрей Харук отметил, что GLSDB не находится на вооружении ни в одной из армий мира. Следовательно, украинские военные смогут первыми проверить их на поле боя.