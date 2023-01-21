Этот бронетранспортер является действительно хорошей военной техникой. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Stryker является многофункциональным бронетранспортером

Так, в Соединенных Штатах даже создали бригаду, которая имеет на вооружении исключительно БТР Stryker, но в разных модификациях. Речь идет о следующих версиях бронированной техники:

бронетранспортер, где из вооружения только пулемет;

на Stryker можно установить модуль с 33-миллиметровой пушкой;

или боевой модуль со 105-миллиметровой пушкой. Таким образом, эта машина превращается в легкий колесный танк;

есть вариант с размещением на этой машине средств противовоздушной обороны;

установление минометов и т.д.

Кроме того, БТР Stryker очень мобильные. При необходимости они могут проехать сотни километров, вступить в бой и снова одолеть немалое расстояние.

Катков рассказал о преимуществах БТР Stryker: смотрите видео

Как Украина может применить БТР

У нашего государства есть несколько вариантов, как использовать бронетранспортер в рядах Вооруженных Сил. Во-первых, мы можем повторить опыт Соединенных Штатов и использовать Stryker в похожем формате бригады.

Другой вариант, когда мы будем интегрировать их в ту систему вооружения, которая у нас есть. То есть заменять Stryker такие машины как БТР-80, БТР-70 или БТР-60, которые до сих пор находятся на вооружении и достаточно активно эксплуатируются,

– сказал военный эксперт.

По его словам, выбор способа применения бронетранспортеров за украинским защитникам, которые понимают, что лучше для нашего государства. Так, формат Stryker-бригады хорошо подходит именно США и их условиям ведения боя и использования, у нас же ситуация может отличаться.

Более того, у нас могут быть вполне оправданные и доказанные боевым опытом свои понимания того, как правильно использовать колесные бронетранспортеры.

Какое еще вооружение получит Украина

Соединенные Штаты 19 января объявили новый пакет военной помощи для нашего государства на сумму в размере 2,5 миллиарда долларов. Он предусматривает предоставление Украине следующего вооружения: