Этот бронетранспортер является действительно хорошей военной техникой. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.
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Stryker является многофункциональным бронетранспортером
Так, в Соединенных Штатах даже создали бригаду, которая имеет на вооружении исключительно БТР Stryker, но в разных модификациях. Речь идет о следующих версиях бронированной техники:
- бронетранспортер, где из вооружения только пулемет;
- на Stryker можно установить модуль с 33-миллиметровой пушкой;
- или боевой модуль со 105-миллиметровой пушкой. Таким образом, эта машина превращается в легкий колесный танк;
- есть вариант с размещением на этой машине средств противовоздушной обороны;
- установление минометов и т.д.
Кроме того, БТР Stryker очень мобильные. При необходимости они могут проехать сотни километров, вступить в бой и снова одолеть немалое расстояние.
Катков рассказал о преимуществах БТР Stryker: смотрите видео
Как Украина может применить БТР
У нашего государства есть несколько вариантов, как использовать бронетранспортер в рядах Вооруженных Сил. Во-первых, мы можем повторить опыт Соединенных Штатов и использовать Stryker в похожем формате бригады.
Другой вариант, когда мы будем интегрировать их в ту систему вооружения, которая у нас есть. То есть заменять Stryker такие машины как БТР-80, БТР-70 или БТР-60, которые до сих пор находятся на вооружении и достаточно активно эксплуатируются,
– сказал военный эксперт.
По его словам, выбор способа применения бронетранспортеров за украинским защитникам, которые понимают, что лучше для нашего государства. Так, формат Stryker-бригады хорошо подходит именно США и их условиям ведения боя и использования, у нас же ситуация может отличаться.
Более того, у нас могут быть вполне оправданные и доказанные боевым опытом свои понимания того, как правильно использовать колесные бронетранспортеры.
Какое еще вооружение получит Украина
Соединенные Штаты 19 января объявили новый пакет военной помощи для нашего государства на сумму в размере 2,5 миллиарда долларов. Он предусматривает предоставление Украине следующего вооружения:
- дополнительные боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем NASAMS;
- 8 систем ПВО Avenger;
- 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядами калибра 25 миллиметров;
- 53 противоминностойкие транспортные средства с засадой MRAP;
- 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности HMMWV;
- 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- примерно 600 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов;
- 95 000 артиллерийских снарядов калибра 105 миллиметров;
- примерно 11 800 120-миллиметровых минометных снарядов;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- 12 машин поддержания боеприпасов;
- 6 командно-штабных машин;
- 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
- высокоскоростные ракеты Harms;
- примерно 2 000 противотанковых ракет;
- более 3 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;
- взрывная техника для расчистки помех;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения;
- запчасти и другое полевое оборудование.