Договорились о новом "макрофине": Украина получит еще 300 миллионов евро, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что в Евросоюзе согласовали выделение Украине нового "макрофина" на сумму 300 миллионов евро.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время обращения к украинцам 18 марта, передает 24 канал.

Внимание Зеленский обратился к украинцам в 23 день войны

Договорились о новом "макрофине" еще 300 миллионов евро в дополнение к тем, в отношении которых уже было принято решение,

– сообщил Зеленский.

Также Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с лидерами ЕС следующий пакет санкций против России.

"Достаточно весомый, чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждый выстрел и каждая бомба имеют свою цену".

Обращение Владимира Зеленского 18 марта: смотреть видео