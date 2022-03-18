Про це Президент України Володимир Зеленський розповів під час звернення до українців 18 березня, передає 24 канал.

Увага Зеленський звернувся до українців у 23 день війни

Домовились про новий "макрофін" ще 300 мільйонів євро на додачу до тих, щодо яких уже було ухвалено рішення,

– повідомив Зеленський.

Також Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з лідерами ЄС наступний пакет санкцій проти Росії.

"Достатньо вагомий, щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожний постріл та кожна бомба мають свою ціну".

Звернення Володимира Зеленського 18 березня: дивитись відео