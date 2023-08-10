Такое мнение на своем ютуб-канале озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, после получения F-16 не за горами будет передача ВСУ ATACMS.
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Обучение пилотов на F-16
Олег Жданов отметил, что такое решение Байдена очень важно для Украины. Украинцы должны быть готовы к тому, что истребители F-16 могут оказаться на фронте внезапно.
В военном бюджете Штатов на этот год заложено 100 миллионов долларов на обучение пилотов в США. Думаю, есть информация, что вполне возможно, какая-то группа пилотов прошла обучение на самолетах F-16. Нам нужно быть готовыми к тому, что они могут появиться на поле боя внезапно,
– считает он.
Жданов о F-16 для ВСУ: смотрите видео
Украина получит F-16: последние новости
- Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Байден разрешил начать обучение украинских пилотов на американских истребителях. Именно Дания и Нидерланды лидируют в подготовке украинских пилотов.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что это решение позволит нашим специалистам овладеть самолетами F-16. Есть сдвиги, украинские военные надеются, что процесс с обучением на истребителях F-16 будет ускоряться и дальше.
- Игнат также назвал примерный срок, когда можно ожидать начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16. По его словам, это может быть конец лета 2023 года.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обучение пилотов ВСУ на американских истребителях F-16 начнутся уже в августе 2023 года. По его словам, сейчас стоит работать на 100% со странами, которые имеют эти самолеты или смогут после обучения передать их Украине.