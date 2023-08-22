Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он отметил, что количество и разнообразие вооружения будет зависеть от щедрости наших партнеров.
Смотрите также Существенно вырастет безопасность пилотов: воин ВСУ сказал, что F-16 может изменить на поле боя
Будут гонять по Черному морю
Основное, что Воздушным силам ВСУ точно передадут это те же ракеты Harm. У нас уже есть эти противолокационные ракеты, которые работают для подавления систем ПВО противника. К тому же, когда они будут работать с F-16, появится возможность управлять самой ракетой и перенацеливать ее в воздухе.
С ракетой можно производить целый спектр манипуляций. А не так, как сейчас, мы просто ее сбрасываем и она идет в определенный район, а дальше сама ищет системы,
– отметил Свитан.
Кроме этого, будем использовать противокорабельные ракеты Harpoon, которые тоже у нас есть. И здесь уже нужно приготовиться Черноморскому флоту, ведь F-16 будут гонять по Черному морю, а это практически закрытый водоем. К сожалению, без самолета Harpoon с дальностью 150 километров далеко не достанет.
Однозначно будут ракеты AIM-120. Вероятно, с дальностью ракет 100 – 120 км. Приблизительно такого уровня локаторы стоят в серии F-16, которые нам в первую очередь будут передавать,
– сказал летчик-инструктор.
Также мы получим авиабомбы нескольких видов и модификаций. Отметим, истребитель может использоваться практически все виды авиабомб.
Какое вооружение нужно для F-16: смотрите видео
Передача Украины F-16: коротко
- Греция присоединилась к авиационной коалиции. Афины планируют учить украинских пилотов управлять многоцелевыми истребителями F16.
- Послу России в Дании Владимиру Барбину не понравилось, что европейские страны помогают Украине защищаться от полномасштабной российской агрессии. Он раскритиковал Копенгаген за решение передать 19 истребителей F-16 Воздушным силам ВСУ.
- Нидерланды и Дания пообещали передать Украине 61-й истребитель F-16. Однако для того, чтобы заменить старый авиационный парк нужно более сотни таких самолетов.