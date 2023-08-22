Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он отметил, что количество и разнообразие вооружения будет зависеть от щедрости наших партнеров.

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Будут гонять по Черному морю

Основное, что Воздушным силам ВСУ точно передадут это те же ракеты Harm. У нас уже есть эти противолокационные ракеты, которые работают для подавления систем ПВО противника. К тому же, когда они будут работать с F-16, появится возможность управлять самой ракетой и перенацеливать ее в воздухе.

С ракетой можно производить целый спектр манипуляций. А не так, как сейчас, мы просто ее сбрасываем и она идет в определенный район, а дальше сама ищет системы,

– отметил Свитан.

Кроме этого, будем использовать противокорабельные ракеты Harpoon, которые тоже у нас есть. И здесь уже нужно приготовиться Черноморскому флоту, ведь F-16 будут гонять по Черному морю, а это практически закрытый водоем. К сожалению, без самолета Harpoon с дальностью 150 километров далеко не достанет.

Однозначно будут ракеты AIM-120. Вероятно, с дальностью ракет 100 – 120 км. Приблизительно такого уровня локаторы стоят в серии F-16, которые нам в первую очередь будут передавать,

– сказал летчик-инструктор.

Также мы получим авиабомбы нескольких видов и модификаций. Отметим, истребитель может использоваться практически все виды авиабомб.

Какое вооружение нужно для F-16: смотрите видео

Передача Украины F-16: коротко