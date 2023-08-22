Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він зауважив, що кількість та різноманіття озброєння залежатиме від щедрості наших партнерів.
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Ганятимуть по Чорному морю
Основне, що Повітряним силам ЗСУ точно передадуть це ті ж ракети Harm. Ми вже маємо ці протилокаційні ракети, які працюють для придушення систем ППО противника. До того ж коли вони працюватимуть з F-16, з'явиться можливість керувати самою ракетою та перенацілювати її у повітрі.
З ракетою можна проводити цілий спектр маніпуляцій. А не так, як зараз, ми просто її скидаємо і вона йде у певний район, а далі сама шукає системи,
– зазначив Світан.
Крім цього, використовуватимемо протикорабельні ракети Harpoon, які також у нас є. І тут вже треба приготуватися Чорноморському флоту, адже F-16 ганятимуть по Чорному морю, а це практично закрита водойма. На жаль, без літака Harpoon з дальністю 150 кілометрів далеко не дістане.
Однозначно будуть ракети AIM-120. Ймовірно, з дальністю ракет 100 – 120 кілометрів. Приблизно такого рівня локатори стоять у серії F-16, які нам насамперед передаватимуть,
– сказав льотчик-інструктор.
Також ми отримаємо авіабомби кількох видів й модифікацій. Зазначимо, винищувач може використовувати практично всі види авіабомб.
Яке озброєння потрібне для F-16: дивіться відео
Передача Україні F-16: коротко
- Греція долучилася до авіаційної коаліції. Афіни планують навчати українських пілотів керувати багатоцільовими винищувачами F16.
- Послу Росії в Данії Владіміру Барбіну не сподобалося, що європейські країни допомагають Україні захищатися від повномасштабної російської агресії. Він розкритикував Копенгаген за рішення передати 19 винищувачів F-16 Повітряним силам ЗСУ.
- Нідерланди та Данія пообіцяли передати Україні 61 винищувач F-16. Однак для того, аби замінити старий авіаційний парк треба понад сотню таких літаків.