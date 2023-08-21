Військовослужбовець ЗСУ Кирило Яковлев розповів 24 Каналу, що американські винищувачі дадуть змогу розширити клас боєприпасів, який ми можемо використовувати проти повітряних цілей, кораблів тощо. Зазначимо, що підготовка українських пілотів проходитиме у пришвидшеному режимі за 6 місяців.

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"Я не пілот, але нещодавно спілкувався з Karaya. Він каже, що передача літаків дозволить зменшити кількість загиблих та поранених наших пілотів", – мовив військовослужбовець ЗСУ.

Гарні новини

Завдяки винищувачам F-16 суттєво зросте безпека українських пілотів. Вони зможуть спокійно працювати з великих відстаней. До того у наших літаках не потрібно буде постійно щось переробляти чи доробляти. Адже ракети, які нам надають, розраховані для інших літаків.

Зараз з наших літаків ми намагаємось, як ото в дитинстві конструктор, щось скласти,

– зазначив Яковлев.

Також у нас буде вищий захист протиповітряної оборони. Як зауважив військовослужбовець ЗСУ, піхота як й інші роди військ, чекають на F-16.

"Це дуже гарні новини. Я впевнений, артилеристи дуже радіють касетним боєприпасам. Нехай тепер і нашим пілотам зроблять приємно і дадуть літаки. Ще є такі хороші літаки Apache, я вже на них чекаю", – додав Яковлев.

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