Страны ЕС пообещали Украине новые ракеты-перехватчики: Каллас раскрыла подробности

Несколько стран Европейского Союза дали новые обещания о передаче Украине ракет-перехватчиков для укрепления противовоздушной обороны. В то же время конкретные страны и количество вооружения пока неизвестны.

Об этом 2 сентября заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза в Ирландии.

Что известно об обещаниях стран ЕС?

Каллас отметила, что в рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро уже распределены первые 8,47 миллиарда евро. Еще 6,1 миллиарда евро было утверждено, в частности, для нужд противовоздушной обороны Украины.

По словам Каллас, однако, этих средств недостаточно, поэтому Киеву также необходима двусторонняя помощь от государств-партнеров.

Она приветствовала новые заявления стран ЕС о предоставлении Украине средств противовоздушной обороны, о которых Киев давно просил.

В то же время дипломатка не стала раскрывать подробности новых договоренностей. Она пояснила, что государства, взявшие на себя соответствующие обязательства, должны самостоятельно объявить о них, в частности назвать количество переданных перехватчиков и другие детали.

Каллас подчеркнула, что для Украины важен сам факт реального продвижения в вопросе укрепления ПВО.

Напомним, Украина официально подала в Европейскую комиссию запрос на приобретение ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. На закупку этого вооружения Киев запросил более 2 миллиардов евро из кредита ЕС общим объемом 90 миллиардов евро.

Ранее Еврокомиссия уже получила от Украины ориентировочный перечень необходимого вооружения. Всего в рамках оборонной части займа остается около 6 миллиардов евро, которые планируется направить на закупку вооружения украинского и европейского производства. Значительная часть этих средств может пойти на беспилотники и другое необходимое оборудование.

В то же время ракеты для Patriot являются одной из самых насущных потребностей Украины, поскольку эти системы играют важную роль в защите городов и критической инфраструктуры от баллистических атак России. Укрепление противовоздушной обороны остается одной из ключевых задач Украины в преддверии зимнего периода.