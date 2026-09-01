Средства планируется выделить из общего пакета финансирования в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на осведомленные источники.

Распределение оборонных средств

Ранее Еврокомиссия уже получила от украинской стороны ориентировочный перечень необходимого вооружения.

В целом речь идет о распределении 6 миллиардов евро, оставшихся в оборонной части займа. Значительная часть этой суммы должна пойти на оборудование украинского и европейского производства, преимущественно на беспилотники.

Однако именно ракеты для систем Patriot являются наиболее важной позицией для защиты украинских городов и энергетики от баллистических ударов.

Обеспечение ПВО остается ключевой задачей для сохранения критически важной инфраструктуры зимой.

Напомним, что Еврокомиссия одобрила выделение 6,1 миллиарда евро на ПВО и ракеты для Украины. Также в Воздушных силах сообщали о дефиците ракет для различных систем ПВО.