Украина получит от Бельгии в подарок исследовательское судно Belgica
Украина и Бельгия заключили меморандум в сфере охраны и воспроизводства вод. Бельгийская сторона бесплатно передаст Украине исследовательское судно Belgica. Оно – 1984 года, однако в хорошем состоянии.
Документ подготовили бельгийский федеральный офис по научной политике, бельгийский Королевский институт естественных наук и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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Судно имеет уникальное встроенное оборудование
В украинском министерстве заверили, что судно имеет уникальное встроенное оборудование. В частности, речь идет о высокоточных эхолотах. В ведомстве также отметили, что охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.
Согласно документу, Украина должна регулярно осуществлять морской мониторинг по евростандартам. В этом и должна помочь Belgica.
Кроме этого, будут осуществлять независимый от рыболовства мониторинг рыбных запасов. Также планируют заняться научными исследованиями в открытом море, георазведкой морского дна.
Информация о исследовательском судне Belgica
Работа на судне может начаться уже осенью
В министерстве говорят, что работа на судне Belgica под украинским флагом может начаться уже осенью.