Украина получит от Бельгии в подарок исследовательское судно Belgica

Украина и Бельгия заключили меморандум в сфере охраны и воспроизводства вод. Бельгийская сторона бесплатно передаст Украине исследовательское судно Belgica. Оно – 1984 года, однако в хорошем состоянии.

Документ подготовили бельгийский федеральный офис по научной политике, бельгийский Королевский институт естественных наук и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Читайте также "Море из желе": эколог объяснила, почему на Азовском побережье наблюдалось нашествие медуз

Судно имеет уникальное встроенное оборудование

В украинском министерстве заверили, что судно имеет уникальное встроенное оборудование. В частности, речь идет о высокоточных эхолотах. В ведомстве также отметили, что охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

Согласно документу, Украина должна регулярно осуществлять морской мониторинг по евростандартам. В этом и должна помочь Belgica.

Кроме этого, будут осуществлять независимый от рыболовства мониторинг рыбных запасов. Также планируют заняться научными исследованиями в открытом море, георазведкой морского дна.



Информация о исследовательском судне Belgica

Работа на судне может начаться уже осенью

Меморандум предусматривает усиление сотрудничества украинских и бельгийских ученых. Речь идет об изучении Черного моря. Главная проблема, которая интересует ученых, – повышение уровня сероводорода.

В министерстве говорят, что работа на судне Belgica под украинским флагом может начаться уже осенью.