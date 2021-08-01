Документ підготували Бельгійський федеральний офіс з наукової політики, Бельгійський королівський інститут природничих наук і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Судно має унікальне вбудоване обладнання

В українському міністерстві запевнили, що судно має унікальне вбудоване обладнання. Зокрема, мовиться про високоточні ехолоти. У відомстві також зазначили, що охорона морських екосистем включена до екологічного блоку Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Згідно з документом, Україна має регулярно здійснювати морський моніторинг за євростандартами. У цьому і має допомогти Belgica.

Окрім цього, здійснюватимуть незалежний від рибальства моніторинг рибних запасів. Також планують зайнятись науковими дослідженнями у відкритому морі, георозвідкою морського дна.

Інформація про дослідницьке судно Belgica

Зверніть увагу! Меморандум передбачає посилення співпраці українських та бельгійських вчених. Мовиться про вивчення Чорного моря. Головна проблема, яка цікавить науковців, – підвищення рівня сірководню.

Робота на судні може розпочатись вже восени

У міністерстві кажуть, що робота на судні Belgica під українським прапором може розпочатись вже восени.