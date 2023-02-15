От ПВО и дронов до запчастей: в Британии рассказали о многомиллионной помощи Украине

Украина получит многомиллионную помощь от международного фонда. Усиление обороноспособности Украины включает в себя беспилотники, боеприпасы, противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу.

Украина получит первую помощь из пакета многомиллионного финансирования Международного фонда (IFU). Также в помощь войдут запчасти для танков.

Смотрите также Королевский прием, оружие, санкции: все, что известно об историческом визите Зеленского в Британию

Украина получит помощь на 200 миллионов фунтов стерлингов

Первый пакет оборудования был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией. Эти партнеры вместе с Исландией и Литвой внесли в фонд в общей сложности более 520 миллионов фунтов стерлингов.

При ожидаемой стоимости более 200 миллионов фунтов стерлингов первый пакет будет включать в себя жизненно важные возможности в виде артиллерийских боеприпасов, морской разведки, наблюдения и рекогностирования, а также запасные части для оборудования, включая нынешние украинские танки.

В первом пакете поддержки IFU приняли участие как британские, так и международные отраслевые поставщики для удовлетворения приоритетов Украины в обеспечении смертоносного и нелетального оборудования, при этом более 40 стран представили более 1500 предложений в 11 областях возможностей.

О помощи было объявлено 15 февраля во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где присутствовал глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

Этот комплект оборудования обеспечит значительный прирост возможностей Вооруженных Сил Украины и поддержит их способность защищать свою страну,

– сказал Уоллес.

В Британии отчитались о помощи Украине