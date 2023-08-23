Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его убеждению, даже 6 полученных F-16 смогут стать краеугольным камнем украинской авиации.

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Как можно будет использовать первые F-16

Несмотря на то, что F-16, которые Украина получит от Дании и Нидерландов, использовались уже несколько десятков лет, они вполне способны выполнить поставленные перед ними задачи.

Во-первых, эти 6 самолетов могут использоваться для противодействия ракетным обстрелам оккупантов. Они смогут усилить украинскую ПВО, ведь способны использовать ракеты AIM-120, которые смогут поражать враждебные цели на расстоянии более 100 км.

Во-вторых, даже эти 6 истребителей способны уничтожать российскую противовоздушную оборону ракетами AGM-88 HARM, которые находятся на вооружении Украины еще с прошлого года. И уже после того, как F-16 зачистят участок от вражеского ПВО, воздушные силы смогут задействовать на нем наши бомбардировщики и штурмовики.

Роман Свитан о том, действительно ли F-16 изменят ход войны: смотрите видео

Смогут ли F-16 справиться с российскими С-400

Если исходить из того, что для поражения враждебных С-400 будет использоваться ракета HARM, то ее максимальная дальность (300 км) проигрывает максимальной дальности российского комплекса (380 км).

Однако более новая американская ракета AGM-158 JASSM вполне способна уничтожить С-400, поскольку имеет соизмеримую дальность действия (360 км или 980 км в версии 2010 года). Также для уничтожения российских С-400 подойдут германские ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км.

Обратите внимание! 23 августа ГУР сообщило об уничтожении вражеского комплекса С-400 в Крыму вблизи мыса Тарханкут. Детали этого поражения пока неизвестны.

Однако здесь будет работать комплексный подход. Речь идет не о возможном противостоянии F-16 и С-400, а о том, что украинская система ПВО будет противостоять российской системе ПВО.

"F-16 станет ее краеугольным камнем в системе украинской воздушной безопасности благодаря своей способности нести многие типы ракет разных модификаций. Применяя такой комплексный подход, мы сможем дожать россиян с помощью этих истребителей", – убежден Свитан.

Когда Украина получит F-16