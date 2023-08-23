Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его убеждению, даже 6 полученных F-16 смогут стать краеугольным камнем украинской авиации.
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Как можно будет использовать первые F-16
Несмотря на то, что F-16, которые Украина получит от Дании и Нидерландов, использовались уже несколько десятков лет, они вполне способны выполнить поставленные перед ними задачи.
Во-первых, эти 6 самолетов могут использоваться для противодействия ракетным обстрелам оккупантов. Они смогут усилить украинскую ПВО, ведь способны использовать ракеты AIM-120, которые смогут поражать враждебные цели на расстоянии более 100 км.
Во-вторых, даже эти 6 истребителей способны уничтожать российскую противовоздушную оборону ракетами AGM-88 HARM, которые находятся на вооружении Украины еще с прошлого года. И уже после того, как F-16 зачистят участок от вражеского ПВО, воздушные силы смогут задействовать на нем наши бомбардировщики и штурмовики.
Роман Свитан о том, действительно ли F-16 изменят ход войны: смотрите видео
Смогут ли F-16 справиться с российскими С-400
Если исходить из того, что для поражения враждебных С-400 будет использоваться ракета HARM, то ее максимальная дальность (300 км) проигрывает максимальной дальности российского комплекса (380 км).
Однако более новая американская ракета AGM-158 JASSM вполне способна уничтожить С-400, поскольку имеет соизмеримую дальность действия (360 км или 980 км в версии 2010 года). Также для уничтожения российских С-400 подойдут германские ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км.
Однако здесь будет работать комплексный подход. Речь идет не о возможном противостоянии F-16 и С-400, а о том, что украинская система ПВО будет противостоять российской системе ПВО.
"F-16 станет ее краеугольным камнем в системе украинской воздушной безопасности благодаря своей способности нести многие типы ракет разных модификаций. Применяя такой комплексный подход, мы сможем дожать россиян с помощью этих истребителей", – убежден Свитан.
Когда Украина получит F-16
- Недавно украинские чиновники ожидали получить западные истребители в начале 2024 года. Это было связано с неопределенной позицией США, которые дали согласие на обучение украинских пилотов в Европе только 9 августа.
- Однако ситуацию изменил визит Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию, пообещавших передать Украине 61 истребитель, из которых 6 – уже в этом году. Также премьер Нидерландов пообещал, что обучение украинских пилотов на F-16 будет проходить как можно быстрее.
- Украина рассчитывает сформировать 4 эскадрильи западных самолетов, для чего суммарно понадобится 130 – 150 истребителей. Следует также отметить, что западные партнеры рассматривают этот проект как долгосрочный, так что все самолеты не будут переданы одномоментно.