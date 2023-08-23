Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його переконання, навіть 6 отриманих F-16 зможуть стати наріжним каменем української авіації.
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Як можна буде використати перші F-16
Попри те, що тим F-16, які Україна отримає від Данії та Нідерландів, мають декілька десятків років, вони цілком здатні виконати ті задачі, які будуть перед ними поставлені.
По-перше, ці 6 літаків можуть використовувати для протидії ракетним обстрілам окупантів. Вони зможуть посилити українську ППО, адже здатні використовувати ракети AIM-120, що зможуть уражати ворожі цілі на відстані понад 100 кілометрів.
По-друге, навіть ці 6 винищувачів здатні знищувати російську протиповітряну оборону ракетами AGM-88 HARM, які є на озброєнні України ще з минулого року. І вже після того, як F-16 зачистять ділянку від ворожого ППО, Повітряні сили зможуть задіювати на ній наші бомбардувальники та штурмовики.
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Чи зможуть F-16 впоратися із російськими С-400
Якщо виходити з того, що для ураження ворожих С-400 використовуватимуть ракету HARM, то її максимальна дальність (300 км) програє максимальній дальності російського комплексу (380 км).
Однак новіша американська ракета AGM-158 JASSM цілком здатна знищити С-400, адже має співмірну дальність дії (360 км або 980 км у версії 2010 року). Також для знищення російських С-400 підійдуть німецькі ракети Taurus з радіусом дії до 500 км.
Однак тут працюватиме комплексний підхід. Йдеться не про можливе протистояння F-16 та С-400, а про те, що українська система ППО протистоятиме російській системі ППО.
"F-16 стане її наріжним каменем у системі української повітряної безпеки завдяки своїй здатності нести багато типів ракет різних модифікацій. Застосовуючи такий комплексний підхід, ми зможемо дотиснути росіян за допомогою цих винищувачів", – переконаний Світан.
Коли Україна отримає F-16
- Не так давно українські посадовці очікували отримати західні винищувачі на початку 2024 року. Це було пов'язано з невизначеною позицією США, які дали згоду на навчання українських пілотів у Європі лише 9 серпня.
- Однак ситуацію змінив візит Володимира Зеленського до Нідерландів та Данії, які пообіцяли передати Україні 61 винищувач, з яких 6 – вже цього року. Також прем'єр Нідерландів пообіцяв, що навчання українських пілотів на F-16 будуть якнайшвидшими.
- Україна розраховує сформувати 4 ескадрильї західних літаків, для чого сумарно знадобиться 130 – 150 винищувачів. Варто також зазначити, що західні партнери розглядають цей проєкт як довгостроковий, тож усі літаки не будуть передані одномоментно.