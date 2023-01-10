Когда Украина получит противодронные системы VAMPIRE, обещанные США еще в августе

Украина получит новые системы для борьбы с дронами. Это предполагает заключение контракта, предусматривающего поставки 14 ракетных комплексов VAMPIRE.

Соответствующий контракт подписала американская компания L3Harris Technologies и министерство обороны США. Его общая сумма – 40 миллионов долларов.

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Когда Украина получит комплексы VAMPIRE

Контракт предусматривает поставку 14 таких систем. Но будут поступать в Украину партиями. Первая, состоящая из 4 установок, появится на территории нашего государства к середине 2023 года. Остальные обещают отгрузить до конца текущего года.

Руководитель подразделения разведки, наблюдения и рекогносцировки L3Harris Люк Савуа прокомментировал соглашение с минобороны.

Мы стремимся поддерживать стратегического партнера США с надежным потенциалом, поскольку народ Украины продолжает защищать свою страну и отстаивать свою независимость.

– подчеркнул Савуа.

Системы должны были передать еще в августе

Заметим, что прототип был представлен Пентагону в апреле 2022 года. VAMPIRE попали в августовский пакет помощи в оборонной сфере. Его совокупная стоимость тогда составляла 3 миллиарда долларов. Саму же помощь передавали в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности. Но с тех пор ни одной такой установки наше государство не получило. Интересно, что задержку в 4 месяца не прокомментировали ни в минобороны, ни в L3Harris.

Известно, что этот ракетный комплекс использует высокочувствительные датчики. С их помощью VAMPIRE способен отслеживать угрозы, в том числе беспилотники. После их фиксации происходит процесс перехвата. Его осуществляют с использованием боеприпасов, оснащенных лазерной наводкой.

Россия еще может атаковать дронами

Это любопытно! Эти установки максимально мобильны. Их, не менее важная в современных реалиях особенность, заключается в том, что

На этом сделали акцент в Институте по изучению войны. В нем подчеркнули, что оккупанты использовали 88% имеющихся у них иранских беспилотников. Алексей Резников, на которого ссылаются аналитики, рассказывал о наличии 90 "мопедов" у врага.

А это значит, если учитывать предыдущие атаки, что БпЛА хватит на 2 массированных удара. Столько атак он может совершить перед получением новой партии "Шахидов". Заметим, что она может составлять 200 – 300 таких дронов.