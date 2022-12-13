Когда Украина наконец-то получит Patriot: Резников назвал ключевую деталь

Украина нуждается в системах противовоздушной обороны Patriot. Алексей Резников прогнозирует, что этот запрос может реализоваться. Но есть одна деталь.

Резников подчеркнул, что украинским защитникам и защитницам нужно больше оружия. Министр обороны добавил, что, прежде всего, речь идет о системах противовоздушной обороны.

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Эта система – дорогая и разработана с высокой степенью сложности. Я считаю, что Patriot также может появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе,

– подчеркнул Резников.

Что такое ЗРК Patriot и как они помогут Украине

ЗРК Patriot прославились, как на данный момент лучшее в мире средство ПВО. Они способны по-настоящему "закрыть небо". Только 4 ЗРК Patriot хватит, чтобы уберечь большой город. Кроме того, у ЗРК Patriot есть очень чувствительные радары. Они способны обнаруживать цели от самых маленьких до самых больших.

Работу ЗРК Patriot оценивают как максимально эффективную. Кроме того, ЗРК Patriot отличается своей многовекторностью.

Состав батареи MIM – 104 Patriot:

пункт управления огнем,

РЛС AN/MPQ-65,

6 пусковых M903 (опционально – 4),

машина связи,

полевая электростанция.



На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала