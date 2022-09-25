Зеленский рассказал, как государство помогает освобожденным из плена, и что с командирами в Турции

Обращение вечером 25 сентября Владимир Зеленский начал с хорошей новости. Украинский лидер сообщил, что у освобожденной из плена Марьяны Мамоновой родилась дочь.

Украинский лидер заявил, что от всей души поздравляет Марьяну и желает девочкам только лучшего – мира и победы, информирует 24 канал. Зеленский подчеркнул: это еще одно доказательство того, что жизнь побеждает любое зло. Зло под российским флагом – не исключение из этого правила.

Заметьте Если придете забирать жизнь наших детей, живыми не отпустим, – Зеленский обратился к россиянам

Как государство помогает освобожденным из плена

Президент рассказал, что сейчас все государственные структуры работают, чтобы оказать освобожденным воинам всю необходимую помощь. В частности, речь идет о медицинской, реабилитационной, социальной, юридической, восстановлении документов, банковских карт и т.д.

Зеленский сообщил: по его поручению Рустем Умеров посетил в Турции освобожденных командиров из "Азовстали". В частности, он проверил условия, в которых живут герои. Условия – комфортные. Командиры получают все, что им нужно. А в скором времени они смогут встретиться с родными.

Зеленский подчеркнул, что уже 27 сентября должен получить четкий план по каждому и каждой из освобожденных из плена: как будут восстанавливать их нормальную жизнь.

Украина вернет всех героев

Зеленский сообщил, что идет подготовка к следующим обменам. Украина не забудет никого. Все герои вернутся домой.

Хочу подчеркнуть: продолжается работа и по дальнейшим обменам. Как бы ни было сложно, мы должны освободить всех наших людей, всех украинцев. Не забываем ни о ком. Но все же помним: это непросто, это требует усилий многих людей, и это напрямую связано с ситуацией на передовой,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что активные действия украинских воинов – увеличение обменного фонда. Чем больше российских солдат задержат украинские силы, тем быстрее Украина сможет освободить своих героев.

Вечернее обращение Зеленского 25 сентября: смотрите видео