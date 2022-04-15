Как Украина помогает вынужденным переселенцам: Шмигаль о новых программах

Премьер-министр Украины Денис Шмыголь сообщил, что государство продолжает обеспечивать едой, медикаментами и товарами первой необходимости тех людей, которые находятся на прифронтовых и деоккупированных территориях.

Денис Шмыгаль отметил, что уже закупили продуктовые наборы для бесплатной раздачи на 5 миллиардов гривен и привлекли в процесс более 700 отечественных предприятий.

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По словам премьер-министра Украины, правительство выделило по 2 тысячи гривен на каждого взрослого и по 3 тысячи гривен на каждого ребенка в вынужденно перемещенной семье.

На выплату такой помощи уже направлено 578 миллионов гривен. За счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутриперемещенных лиц,

– сообщил Денис Шмигаль.

"Кроме того, правительство совместно с ООН запускает еще 2 программы выплат. Решение об этом было принято на заседании Кабинета Министров. По нашим договоренностям вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 гривен каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение 3 месяцев", – рассказал Шмигаль.

Он добавил, что также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет малоимущим вынужденно перемещенным пенсионерам. Выплаты для них будут в размере 2200 гривен.

"Планируем охватить этими выплатами доноров около 700 тысяч внутриперемещенных лиц", – отметил Денис Шмыгаль.

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