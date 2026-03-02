Украина поможет Ближнему Востоку уничтожать дроны: Зеленский назвал условие

Украина поможет странам Ближнего Востока уничтожать иранские беспилотники, если арабские лидеры договорятся с российским президентом Владимиром Путиным о достижении перемирия.

Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в телефонном интервью для агентства Bloomberg.

Как Украина может помочь Ближнему Востоку?

После 4 лет полномасштабной войны Украина развила уникальный опыт перехвата беспилотников, в частности "Шахедов" иранского производства, которыми Тегеран атакует Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию.

Поэтому, по данным издания, Владимир Зеленский предложил направить на Ближний Восток лучших экспертов по сбиванию иранских БпЛА, если лидерам этих стран удастся убедить Путина согласиться на перемирие.

Я бы посоветовал следующее: лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами... Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня,

– сказал президент Украины журналистам.

По его словам, Украина сможет отправить своих специалистов после заключения перемирия, продолжительностью 2 недели или месяца. По мнению Владимира Зеленского, это позволит вышеупомянутым странам защитить гражданское население.

Издание констатировало, что ранее Россия неоднократно отклоняла призывы президента США Дональда Трампа к прекращению огня в Украине, поэтому принятие такого решения Владимиром Путиным называют маловероятным.

Отмечается, что предложение Владимира Зеленского прозвучало после ряда ударов по городам Ближнего Востока, в частности, по Дубаю, которые стали мишенью для иранских беспилотников и ракет, в результате ответа Ирана на атаку США.