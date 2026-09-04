Будущее молодых украинцев: при каких условиях они вернутся домой и не будут уезжать

После окончания войны Украина столкнется с острой проблемой нехватки кадров, ведь значительная часть молодежи уехала за границу, защищает страну или не учится и не работает. В то же время для восстановления потребуются миллионы работников.

Европейские партнеры и украинские эксперты подчеркивают: главной задачей должно стать создание таких условий, при которых молодые украинцы сами захотят оставаться или возвращаться домой. Об этом пишет EU NEIGHBOURS east.

Какое будущее ждет Украину?

По данным ЮНИСЕФ и Министерства молодежи Украины, с 2022 года около 1,7 миллиона молодых людей выехали из Украины. Еще сотни тысяч молодых украинцев защищали страну на фронте, а примерно 2 миллиона относились к категории NEET – то есть не учились, не работали и не проходили профессиональную подготовку.

В то же время украинская экономика уже испытывала значительный дефицит работников. По данным квартального опроса предприятий Национального банка Украины, половина компаний заявляла, что нехватка кадров сдерживала развитие их бизнеса.

Первый долгосрочный прогноз правительства относительно рынка труда также показал масштаб будущей потребности. К 2036 году украинской экономике может потребоваться около 2,6 миллиона новых работников.

Особенно остро потребность в кадрах будет ощущаться в сфере восстановления. Спрос на работников строительной отрасли, по прогнозам, может вырасти более чем вдвое – примерно с 520 тысяч в 2025 году до более 1,2 миллиона.

Также Украине понадобятся инженеры, архитекторы, врачи, специалисты по реабилитации и психологи. Особый спрос сохранится на учителей, цифровых специалистов, юристов и государственных служащих, которые будут работать с правилами и стандартами ЕС.

Одним из главных вызовов для Украины остается возвращение молодых людей, которые во время полномасштабной войны уехали в другие страны.

Во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске эксперты подчеркивали, что украинская молодежь за рубежом уже стала частью европейского общества. В то же время часть молодых украинцев продолжает учиться и работать в ЕС и может не планировать возвращения.

Исполнительная директорка Национального украинского молодежного объединения Елена Подобед-Франковская отметила, что не ожидает возвращения большинства украинцев, которые уже адаптировались за рубежом.

Она подчеркнула, что украинцам необходимо создавать системные условия для привлечения диаспоры, ведь украинская молодежь стала ценным ресурсом для стран, которые ее приняли.

В то же время эксперты предостерегают от попыток оказывать моральное давление на тех, кто покинул Украину. По их мнению, решение о возвращении должно зависеть прежде всего от возможностей, которые человек увидит для себя в Украине.

Одним из инструментов поддержки молодежи называют "Молодежную гарантию" ЕС. Она предусматривает, что молодому человеку в течение четырех месяцев после завершения обучения или потери работы должны предложить качественное трудоустройство, продолжение образования, профессиональное обучение или стажировку.

Украина также стремится расширять сотрудничество с европейскими институтами в сфере образования и рынка труда. В частности, речь идет о помощи молодежи, относящейся к категории NEET, и создании условий для получения необходимых навыков.

Директор Европейского фонда образования Пилви Торсти подчеркнула важность инвестиций в молодежь и образование. По ее словам, взаимодействие Украины и ЕС должно приносить пользу обеим сторонам, а решения относительно будущего молодых людей не стоит сводить лишь к проблеме "утечки мозгов".

Украинские представители, в свою очередь, подчеркивали, что европейская интеграция должна быть ощутимой для молодежи не только благодаря принятию законов, но и благодаря новым возможностям в сфере образования, трудоустройства и профессионального развития.

Война существенно повлияла на планы молодых украинцев. Исследование Британской Рады показало, что многие избегали долгосрочного планирования и полагались на то, что будет с исходом войны.

В то же время между молодыми людьми, оставшимися в Украине, и теми, кто уехал, постепенно формировался физический и психологический разрыв. Эксперты считают, что после окончания войны важно не усугублять его, а создавать условия для взаимодействия.

В этом контексте образование и профессиональная подготовка становятся не просто социальной политикой, а одним из ключевых элементов будущего восстановления Украины.

Мы хотим перейти от режима выживания к режиму развития,

– подытожила Елена Подобед-Франковская.

Для Украины это будет означать не только восстановление разрушенной инфраструктуры, но и формирование нового поколения специалистов, которые смогут развивать государство и углублять его интеграцию с Европейским Союзом.