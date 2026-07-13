Украина уверенно, но не так быстро, как хотелось бы, движется к членству в Европейском Союзе.

Несмотря на отчаянную блокировку процесса на политическом уровне в течение последних двух лет, путь к евроинтеграции на уровне бюрократических процедур вновь активизировался.

В июне 2026 года ЕС официально одобрил открытие первого переговорного кластера "Основы", а уже через несколько недель после этого, 14 июля, начнутся переговоры по шестому тематическому кластеру –"Внешние отношения".

Но открывать все двери одновременно в Евросоюзе не спешат: там до сих пор не готовы к экспресс-вступлению Украины, а также остались некоторые старые проблемы с "выкручиванием рук", хотя и произошла смена лиц.

Почему европейские партнеры сдерживают темп и может ли процесс евроинтеграции снова "замерзнуть" на полслове – читайте в аналитическом материале 24 Канала.

Переговоры наконец начались, но произошел ли прорыв

Евроинтеграция любой страны – это сложный бюрократический и зачастую технический процесс, требующий много времени. И хотя действительно политическая воля внутри самого ЕС может ускорить события, например, адаптация, в нашем случае, украинского законодательства все же остается не менее важным вопросом.

Европейские партнеры ожидают от Киева, даже в условиях сложной полномасштабной войны, не просто принятия реформ, но и их внедрения, а также полного изменения системы.

Сам официальный процесс переговоров о вступлении в Союз – непростой и наполненный бюрократией, которая в случае столкновения с политическими предпочтениями тех или иных европейских стран может стать реальной проблемой для Украины. Официально ЕС начал переговоры с Украиной в июне 2024 года, но открыть первый кластер удалось только спустя два года – в 2026 году! И все это – из-за блокировки со стороны тогдашнего венгерского премьера Виктора Орбана.

Фактически, такая откровенная профанация евроинтеграции Украины обнажила главную проблему евроинтеграционного квеста: архитектуру самих переговоров.

Кластеры и главы – что это такое и почему-то так долго

Всего существует 6 тематических кластеров, состоящих из 33 глав (плюс две отдельные). Чтобы пройти этот путь, Украина должна дважды преодолеть правило единогласия – сначала при открытии кластеров, а затем – уже на финальном этапе.

Внутри кластеров работа ведется по каждой из 33 глав отдельно. Когда Украина выполняет конкретные требования Брюсселя, страны ЕС вновь собираются и должны единогласно проголосовать за закрытие этой главы. Именно поэтому процесс не может быть быстрым: даже если 26 стран хотят нас принять, одна страна может годами держать на паузе как отдельную главу, так и весь кластер.

Но закрытие переговоров для Киева – пока история из далекого будущего. Сейчас программа-минимум – просто протащить официальное открытие всех кластеров, которое буксует уже два года.

Очень важное и символическое событие на этом пути запланировано на вторник, 14 июля. Тогда на заседании Совета ЕС в ходе межправительственной конференции с Украиной нам официально откроют еще одно направление (кластер) – "Внешние отношения".

Но несмотря на всю эпичность и пафос, нужно понимать, что масштабного прорыва не произошло. Напомним, Украина рассчитывала, что после смены власти в Венгрии Евросоюз наконец откроет все кластеры одним махом, однако чуда не произошло.

Кто и почему блокирует быстрое членство Украины?

Честно говоря, идея быстрого вступления родилась в самом Киеве на эмоциональной волне начала полномасштабного вторжения. Желание Украины вступить хотя бы в политико-экономический союз было вполне оправданным. Это должно было стать мощным геополитическим сигналом для Путина. Более того, это был шанс для самого ЕС доказать на деле, а не на словах, что он готов быть глобальным игроком.

Однако в ЕС очень любят повторять, что евроинтеграция – это путь, в котором важен сам процесс, а конечный результат – уже бонус, но это история для мирных времен. А Украина живет в условиях войны, при этом выполняя свою "домашнюю работу" и, по сути, защищая Европу от вполне реальной, но пока еще потенциальной российской агрессии. Поэтому, учитывая это, рассчитывали на смену философии.

Однако на пятый год большой войны иллюзии исчезли: быстрого вступления не будет. В Брюсселе эту идею, честно говоря, никогда и не рассматривали всерьез.

Появление такой огромной страны за общим столом означает, что Киеву придется отдать солидный кусок "европейского пирога". И европейцы хотят быть уверены, что эти миллиардные дотации пойдут на восстановление, а не осядут в карманах приближенных к власти коррупционеров, которыми их много лет пугали СМИ.

Особенно когда это правда, а мы сами регулярно даем для этого поводы. Прошлогодний громкий скандал с потенциальным фактическим закрытием НАБУ и САП, вызвавший резкий протест гражданского общества и наших западных партнеров, а также постоянные коррупционные скандалы внутри страны существенно повлияли на восприятие Украины.

С другой стороны, тот факт, что власть, похоже, делает выводы и уже меньше пытается наступить на те же грабли, – это тоже сигнал. И в ЕС его замечают.

Не менее важным фактором остается и сама война. Для Евросоюза на практике до сих пор нет ответов на слишком сложные вопросы. Во-первых, статья 42.7 Договора о ЕС.

Это аналог 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной безопасности. Она предусматривает обязательство коллективной обороны – если один член ЕС подвергается агрессии, остальные должны помочь всеми силами. Готов ли Брюссель автоматически втянуться в прямую войну с Россией? Ответ очевиден.

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов , большое количество государств-членов ЕС откровенно обеспокоены слишком быстрыми темпами интеграции Киева, поэтому открывать все остальные пять кластеров за один день не хотят. Европейские столицы банально боятся создавать прецедент, а также реакции собственного общества, где поддержка расширения блока стремительно падает, а сам процесс все чаще воспринимается как искусственно ускоренный.

Накануне июньского саммита ЕС дискуссии на уровне послов четко показали: Венгрия, Польша и Словакия категорически против того, чтобы брать на себя какие-либо обязательства относительно быстрого или ускоренного продвижения Украины. Один из анонимных дипломатов страны-члена ЕС прямо предупредил:

Мы понимаем, что Украина хочет геополитической скидки на расширение, но так не работает. Нам нужно наконец сказать это нашим украинским друзьям прямо в глаза.

А что думают наши соседи

После смены власти в Венгрии проблем для Украины все-таки стало меньше (и наконец был разблокирован так называемый репарационный кредит, который блокировал Орбан). В отличие от своего предшественника, новый премьер Петер Мадьяр все же поддерживает евроинтеграцию Украины, но не такими быстрыми темпами.

На последнем заседании Евросовета в этом политическом сезоне он лично вычеркнул из итогового коммюнике фразу "как можно скорее", которая касалась открытия следующих кластеров. Мадьяр и раньше открыто заявлял, что категорически против "ускоренного членства", которое на том же саммите активно продвигал Владимир Зеленский. Вместо этого Будапешт наметил для Киева вполне прагматичную (и холодную) перспективу в 10 – 15 лет ожидания.

Словацкий премьер Роберт Фицо, хотя и известен своей дружбой с Путиным, но также известен и как прагматик, поэтому процесс вступления Украины не блокирует. Но будущего Украины в ЕС "уже завтра" он тоже не видит.

Также следует учитывать нового болгарского премьера Румена Радева, у которого есть свои причины и который, безусловно, еще объявит о своем "особом мнении".

Отдельно активизировались протесты со стороны Польши, в частности из-за исторических обид – реальных и мнимых. Несмотря на партийную принадлежность, польские политики заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС, если Киев не изменит подход к исторической памяти и не решит вопросы исторической памяти, которые, по их мнению, сосредоточены вокруг Волынской трагедии, которую в Польше упорно называют "резней" и геноцидом, возлагая ответственность исключительно на украинцев.

Дариуш Матерняк, журналист Польского агентства печати (PAP), в комментарии 24 Каналу заявил, что для Польши членство Украины в Евросоюзе все же является национальным стратегическим интересом. По его мнению, промежуточные шаги, которые будут приближать Украину к ЕС, Варшава блокировать не будет. Другими словами – Польша не должна превратиться в Венгрию времен правления Орбана.

Дариуш Матерняк журналист Польского агентства прессы На данном этапе блокирования не будет. Потому что сама идея вступления Украины в Европейский Союз для Польши важна, и здесь ничего не меняется. Польша так или иначе это поддерживает и будет поддерживать. По этому вопросу существует достаточно общее согласие, несмотря на исторические споры, если говорить о польских политических силах. Если не считать некоторых совершенно крайне правых пророссийских деятелей, которые у нас тоже есть.

Деньги, деньги и еще раз деньги…

Как пишут журналисты FT, Венгрия никогда не была единственным препятствием для Киева. Как говорится, money talks – и в европейских столицах эта формула работает безотказно.

Главная кулуарная битва развернется вокруг финансов, а именно – во время согласования многолетнего бюджета ЕС на следующий семилетний период (2028 – 2034 годы). Для Брюсселя возможная интеграция Украины в этот финансовый период – это проблема.

Наша страна с ее гигантским агросектором и колоссальными потребностями в восстановлении способна мгновенно превратить нынешних получателей европейских дотаций (в частности, ту же Польшу или Словакию) в "доноров", которым придется делиться своими средствами с Киевом.

Ситуацию сильно осложняет и то, что сама Европа сейчас вынуждена тратить все больше денег на собственную оборону и перевооружение. На фоне таких безумных расходов в европейских столицах вряд ли обрадуются перспективе отдать солидный кусок пирога Украине "здесь и сейчас".

Первые тревожные сигналы мы уже видели, когда восточноевропейские фермеры блокировали границы из-за импорта украинского зерна, а компании жаловались на жесткую конкуренцию со стороны наших перевозчиков. Поэтому за предстоящими бюджетными баталиями в Брюсселе все-таки придется пристально следить, чтобы окончательно понять: что на этот раз победило – прагматичные европейские кошельки или задекларированные европейские ценности?