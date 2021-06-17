Украина после вступления в НАТО: чего ждать от Кремля на примере роботы агентуры в Польше

В Альянсе объявили, что Украина через План действий по членству попадет в ряды НАТО. И тут же у многих возник вопрос: "Какой шаг в ответ на это сделает Путин?". Ведь ошибочно думать, что безумец, который организовал войну против Украины будет смотреть на всё это сложа руки.

К сожалению, факт членства в НАТО не перенесет Украину к куда более благоприятному и цивилизованному соседу. Хотя, лучше было бы отправить саму Россию с имперскими амбициями на другую далекую планету, откуда, судя по уровню развития Роскосмоса, не смогли бы вылететь российские войска для очередной агрессии.

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С НАТО или без – Кремль не отстанет от Украины. Это важно принимать как аксиому. Популярным остаётся мнение о том, что Путину в голову не залезешь, поэтому вроде как предположить нельзя: как руководитель Кремля поступит, если Украина попадет в НАТО.

Но кремлёвская методичка уже проверена на многих странах, которые оторвались или пытаются вырваться из сферы влияния России. Под Украину её особо переписывать не станут, поэтому многие шаги можно предугадать уже сейчас.

Нарратив России

Сейчас российская пропаганда проводит постоянные информационные кампании, направленные на Польшу, США и их взаимоотношения. В преддверии очередной Холодной войны, в рамках информационной борьбы с Западом Кремль реализует несколько традиционных нарративов. Многие из них вам будут знакомы, потому что меняются страны, но не меняется структура пропаганды. Она для всех написана словно под копирку.

Путин и "красные линии"

Путин – это особа, которая размышляет языком расстояния ракет. Президент России назвал вступление Украины в НАТО "красной линией", поскольку тогда ракеты к центральной части России смогут долететь за 7-10 минут.

Опустим тот момент, что с Латвии ракете лететь меньше. Это не суть нашего разговора.

Важно лишь то, какими больными и безумными мерками мыслит предводитель ядерной державы – мерками расстояния ракет. Путин диктует внутренней аудитории сообщения языком войны и ненависти.



Владимир Путин / Фото Getty Images

Его пропаганда пытается убедить общественность в том, что именно Запад агрессивен по отношению к России, а никак не наоборот. Что это НАТО заставляет Кремль реагировать, а не наоборот. Такие действия направлена ​​на создание иллюзии о внешнем враге, чтобы оправдать агрессивное поведение Москвы в европейских странах.

Манипуляции Кремля

Первая манипуляция российскому зрителю будет утверждать о том, что американцы либо лгут украинским властям, либо открыто используют их для планирования агрессии НАТО против России на территории самой Украины.

Например, один из польских порталов, который в самой Польше относят к тем источникам, которые ведут информационную деятельность для Кремля, пишет, что усиление российского контроля над Беларуссией необходимо для защиты России от агрессии НАТО. Но где же проявление агрессии?

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Агрессия точится внутри самой страны-члена НАТО, по методичке пропагандистов. И это уже история, которая ориентирована на прокремлевского зрителя с чужой державы и аудиторию, которая сомневается в местной власти.

Это старая-недобрая песня про так называемое "внешнее управление". В таких историях обычно рассказывают, что Америка является угрозой для населения другой страны, а единственным сопротивлением западу остается Россия.

И членство в НАТО не останавливает поток этой пропаганды, а лишь усиливает его. Вместе с членством в Альянсе страна в комплекте получает:

американцев-насильников;

американцев-беспредельщиков;

американцев-убийц.

В той же Польше сейчас американские военные в орбите кремлевской пропаганды подаются как угроза обществу. Их образы должны вызывать страх и сопротивление населения.

Для этого пророссийские медиа используют в своей манипуляции каждую ситуацию, которая произошла при участии американцев, чтобы усилить антиамериканское отношение. Например, драку или аварию, чтобы сложилось впечатление, что от сотрудничества с Западом страна только теряет, проигрывает и жертвует своей, так сказать, "былой славой".



Грузовики армии США якобы вызывают аварии на польских дорогах / Фото Adam Walczak

К чему готовиться Украине

Украине так же следует готовиться к тому, что пророссийские медиа в еще большей мере будут всячески пытаться поссорить, дискредитировать и высмеять отношения с Западом. В Кремле расскажут, что США не относятся к Украине серьезно, а украинцев разводят, чтоб создать напряжение между странами.

Кремль не отстанет от Украины, так и от Польши. Всё для того, чтобы ослабить и изолировать эти страны на международной арене, как это произошло с Беларусью.

Наибольший урон российская пропаганда наносит по россиянам. Попытка запугать население воображаемым врагом на Западе заставляет общество сплотиться вокруг Путина. Эта пропаганда создаёт реальность, в которой Россия должна жертвовать своим благополучием ради мифической страшилки про врагов, которых остановить якобы может только руководитель Кремля.

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Украине, как и Польше, остается только мыслить критично, очень ответственно подходить к оценке информации, научиться "гуглить" и проверять информацию минимум в 3-х альтернативных источниках.

Помните, в тот момент, когда вы садитесь читать новости – вы уже попадаете на фронт информационной войны и становитесь ее участником. Поэтому чтобы враг завтра не оказался в вашей квартире, сегодня нужно чтоб его не было в вашей голове.