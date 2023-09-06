В общем, Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2 в первой половине 2023 года. Известно, что такую технику украинские военные используют для наступления в Запорожском направлении.

Смотрите также Сообразительные морские воробьи: как ракеты Sea Sparrow помогут защитить украинское небо

Первая потеря на поле боя

В сети появилось видео, на котором виден уничтоженный танк Challenger 2, который Британия передала Украине в 2023 году. Министр обороны Британии официально подтвердил потерю на поле боя первой британской бронированной машины. В общей сложности Украина получила 14 Challenger 2. Известно, что технику поразила вражеская артиллерия. ВСУ попытались ответить – однако тогда россияне нанесли еще один удар.

Министр обороны Британии Грант Шеппс заявил, что передавая технику, они ожидали, что ее могут уничтожить. Однако он подчеркивает, что удалось предотвратить потери личного состава, что является отличным результатом. Всему экипажу танка из 6 человек удалось выжить.

Мы допускали, что в зоне боевых действий могут быть материальные потери – как раз в этом случае так и произошло. Могу также подтвердить, что 6 членов экипажа выжили в этом танке. И это свидетельство хорошей защиты в нашем танке,

– заявил министр обороны.

Министр отметил, что Британия не будет отправлять еще один танк для замены уничтоженного. Однако страна находится на связи с Украиной и в дальнейшем будет оказывать ей всю необходимую поддержку.

Подбитый танк Challenger 2 / скриншот с видео из сети

Точное место, где уничтожили британский танк, пока не сообщается. Однако, вероятно, инцидент произошел на Запорожском направлении. Там воевала бригада, в состав которой входит эта техника.

Мощное оружие для наступления Украины