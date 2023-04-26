Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, снаряд с обедненным ураном будет чрезвычайно эффективно уничтожать вражескую технику.
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Если говорить простыми словами, то это своеобразный "стержень", одетый в оболочку. Это позволяет выстреливать его из ствола. В полете оболочка раскрывается – и снаряд уничтожает вражескую технику.
Россияне очень боятся этих снарядов
Как отметил Свитан, такой снаряд буквально входит в броню танка. Он способен пробить до 700-800 миллиметров брони, а внутри все начинает гореть.
Кинетическая энергия переходит в тепловую. "Стержень" заходит внутрь и выжигает все с температурой более 630 градусов. Золы практически не остается. Россияне очень боятся именно этих снарядов, потому что от них нет защиты. Практически один выстрел – минус один танк,
– отметил Свитан.
Свитан рассказал об особенностях снарядов с обедненным ураном: смотрите видео
Он уверен – эти снаряды будут настоящей "грозой" для российской военной техники. По всей вероятности, подобные боеприпасы Украина может получить для американских танков M1 Abrams. Такие снаряды можно использовать и на Leopard 2.
Украина получила снаряды с обедненным ураном от Великобритании
- Великобритания передала боеприпасы танкам Challenger 2, которые уже ранее прибыли в Украину. Известно, что среди них также будут и снаряды с обедненным ураном.
- Об этом стало известно из письменных ответов замминистра обороны Великобритании Джеймса Гиппи. Так он ответил на запрос одного из местных депутатов.
- Ранее от сообщений, что Украина получит такие снаряды, у российских пропагандистов началась настоящая истерика. Они начали откровенно врать, что подобные боеприпасы спровоцируют загрязнение территории. А российский диктатор Владимир Путин начал, как всегда, рассказывать, что Россия будет на это реагировать
- Важно отметить, что снаряды с обедненным ураном не имеют ничего общего с ядерным оружием.