Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, снаряд зі збідненим ураном буде надзвичайно ефективно палити ворожу техніку.
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Якщо говорити простими словами, то це своєрідний "стержень", який одягнутий в оболонку. Це дозволяє вистрілювати його зі ствола. В польоті оболонка розкривається – і снаряд знищує ворожу техніку.
Росіяни дуже бояться цих снарядів
Як наголосив Світан, такий снаряд буквально входить у броню танка. Він здатен пробити до 700 – 800 міліметрів броні, а всередині усе починає горіти.
Кінетична енергія переходить в теплову. "Стержень" заходить всередину і випалює все з температурою в понад 630 градусів. Попелу практично не залишається. Росіяни дуже бояться саме цих снарядів, адже від них немає захисту. Практично один вистріл – мінус один танк,
– зазначив Світан.
Світан розповів про особливості снарядів зі збідненим ураном: дивіться відео
Він переконаний – ці снаряди будуть справжньою "грозою" для російської військової техніки. Цілком ймовірно, що схожі боєприпаси Україна може отримати для американських танків M1 Abrams. Також такі снаряди можна використовувати і на Leopard 2.
Україна отримала снаряди зі збідненим ураном від Великої Британії
- Велика Британія передала боєприпаси до танків Challenger 2, які вже раніше прибули до України. Відомо, що серед них також будуть і снаряди зі збідненим ураном.
- Про це стало відомо з письмових відповідей заступника міністра оборони Великої Британії Джеймса Гіппі. Так він відповів на запит одного з місцевих депутатів.
- Раніше від повідомлень, що Україна отримає такі снаряди, в російських пропагандистів почалася справжня істерика. Вони почали відверто брехати, що такі боєприпаси спровокують забруднення території. А російський диктатор Владімір Путін почав, як завжди розповідати, що Росія буде на це реагувати.
- Важливо зауважити, що снаряди зі збідненим ураном не мають нічого спільного із ядерною зброєю.