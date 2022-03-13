Украина потеряла связь с портом Мариуполя

Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.

Об этом сообщили в Кабмине Украины 12 марта. Там напомнили, что Мариуполь находится в осаде уже 13 суток.

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Сейчас состояние порта, а также его работников – неизвестно. Однако известно, что в городе гуманитарная катастрофа: там нет газа, тепла, света, воды, а также практически нет мобильной связи. Кроме того, известно о многочисленных разрушениях в Мариуполе.

Уже несколько дней сотрудники Администрации морских портов Украины не могут связаться с азовскими портовиками,

– сообщили в Кабмине.

По состоянию на 12 марта только два порта в Украине перегружают грузы на экспорт, однако в небольшом количестве. Речь идет о портах Измаил и Рени.

Заметим, что в блокаде остаются 400 тысяч жителей Мариуполя. Враг обстреливает город и пытается нанести ущерб гражданскому населению.

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