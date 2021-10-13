Украина потролила Россию, предложив сыграть в "Игру в кальмара"
Источник:твитер Украины
На официальном аккаунте Украины в твиттере появилось интересное сообщение с обращением к России. Государству-агрессору предложили сыграть в игру на выживание из популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара".
Украина подхватила популярную во всем мире тему "Игры в кальмара" и на ее фоне потролила Россию.
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Украина зовет Россию "играть в кальмара"
В твиттере Украины появилось сообщение, демонстрирующее, что у страны-оккупанта нет шансов победить в "игру в кальмара", соревнуясь с Украиной.
Если бы России пришлось принять участие в игре "сахарное печенье", то ее ждала бы непростая задача – выцарапать из круга не простую фигуру, а герб Украины.
В России в настоящее время на троллинг Украины не отреагировали. Однако сети публикация понравилась. Пользователи отмечают, что шутка была удачным "подколом" государства-агрессора. Ведь украинский герб выцарапать на печенье было бы очень трудно.
Вот что Украина предлагает России выцарапать на печенье / Твиттер Украины
Суть "Игры в кальмара"
- "Игра в кальмара" – самый популярный сериал Netflix за всю историю сервиса. В центре сюжета группа из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей соглашаются принять участие в 6 смертельных играх. Победитель – один, который получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов), остальные – умрут.
- Сначала все участники игры на выживание произвольно выбирали фигуры.
- Впоследствии им выдали сахарное печенье, на котором иглой нужно было выцарапать выбранную фигуру. Если участники ломают печенье или не успевают закончить рисунок, их ждет смерть.