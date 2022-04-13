Украина позволяет себе "крутить носом", когда от западных политиков идет душок

Сначала немецкая пресса, а теперь уже и сам президент Германии Штайнмайер подтвердил, что киевские власти (президент Зеленский) не захотели его видеть в Киеве.

Политики с "душком"

Это очень крутой шаг со стороны украинской власти. То есть Украина позволяет себе "крутить носом", когда от западных политиков идет малоприятный запах.

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А у Штайнмайера (как и у многих немецких политиков) запах – с русским душком.

Место силы

Киев сегодня стал привлекательным местом для европейских политиков.

И Украина показывает, какое поведение от западных политиков оно приветствует, а какое не приветствует. Пророссийскую политику и пророссийских политиков – "на фиг с пляжа!"

"Формулы Штайнмайера" – из прошлого. Украина – страна будущего!

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: