Політики з "душком"

Це дуже крутий крок з боку української влади. Тобто Україна дозволяє собі "крутити носом", коли від західних політиків йде малоприємний запашок.

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А у Штайнмаєра (як і у багатьох німецьких політиків) запах – з російським душком.

Місце сили

Київ насьогодні став притягальним місцем для європейських політиків.

І Україна показує, яку поведінку від західних політиків вона вітає, а яку не вітає. Проросійську політику і проросійських політиків – "на фіг з пляжу!"

"Формули Штайнмаєра" – з минулого. Україна – країна майбутнього!