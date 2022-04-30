Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности – это знак уважения и доверия, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал интервью китайскому правительственному информационному агентству. Министр отметил, что Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности.

При этом Кулеба подчеркнул, что такой шаг – знак уважения и доверия нашего государства к КНР. Чиновник добавил, что нынешняя война – не в интересах Китая. Ведь глобальный продовольственный кризис, возникший как следствие вторжения России, представляет серьезную угрозу экономике КНР.

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Интервью Кулебы китайскому СМИ

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что все адекватные страны мира стремятся к стабильности, ведь только в таких условиях возможны эффективная международная торговля, развитие и реализация глобальных проектов. Россия, в свою очередь, подорвала это мировое устройство.

Если Россию не остановить сейчас, это спровоцирует новые кризисные ситуации через несколько лет.

– подчеркнул министр иностранных дел Украины.

По словам Кулебы, Украина была и остается европейской страной – как географически, так и исторически. Европейский путь – это выбор украинского народа, и мы не согласимся играть роль буферной зоны между Востоком и Западом.

"Украина не является мостом между частями света, а дверями, которые открыты для всех людей с благими намерениями – для торговли, коммерции, инвестиций, туризма и т.д. Однако эти двери точно закрыты для тех, кто приходит к нам с оружием", – подчеркнул министр иностранных дел Украины.

По убеждению чиновника, единственный способ обеспечить долгосрочный мир и стабильность в Украине – восстановить ее суверенитет и вернуть все территории в пределах международно признанных границ.

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Гарантии безопасности

Кулеба отметил, что ранее Украина рассматривала Будапештский меморандум, как важное соглашение о безопасности. Впрочем, к сожалению, документ не принес реальную безопасность нашему государству.

В настоящее время Украина изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, в частности Китая. Мы предлагаем, чтобы КНР стала одним из гарантов безопасности Украины, являющийся знаком нашего уважения и доверия к Китайской народной республике,

– заявил глава МИД Украины.

Чиновник подчеркнул, что страны Евросоюза сейчас паникуют, ведь не могут знать наверняка, что не станут следующей жертвой России после Украины – самая большая европейская обеспокоенность возникла именно в результате полномасштабного вторжения России в нашу страну.

К слову, Кулеба добавил, что существуют исторические факты – трагические испытания делают украинцев сильнее и объединяют наш народ. Война России против Украины объединила не только украинцев внутри государства, но далеко за ее пределами. Основная политика украинского правительства и всей нации сейчас – "все ради победы".

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