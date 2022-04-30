При цьому Кулеба підкреслив, що такий крок – це знак поваги та довіри нашої держави до КНР. Посадовець додав, що нинішня війна – не в інтересах Китаю. Адже глобальна продовольча криза, що виникла, як наслідок вторгнення Росії, становить серйозну загрозу економіці КНР.

Читайте також Китай дивиться на Росію як на недолугу країну, яку доведеться ділити, – Давидюк

Інтерв'ю Кулеби китайському ЗМІ

Дмитро Кулеба наголосив, що всі адекватні країни світу прагнуть стабільності, адже лише у таких умовах можливі ефективна міжнародна торгівля, розвиток та реалізація глобальних проєктів. Росія, своєю чергою, підірвала цей світовий устрій.

Якщо Росію не зупинити зараз, це спровокує нові кризові ситуації через кілька років,

– підкреслив міністр закордонних справ України.

За словами Кулеби, Україна була і залишається європейською країною – як географічно, так й історично. Європейський шлях – це вибір українського народу, і ми не погодимось відігравати роль буферної зони між Сходом та Заходом.

"Україна не є мостом між частинами світу, а дверима, які відкриті для всіх людей з добрими намірами – для торгівлі, комерції, інвестицій, туризму тощо. Однак ці двері точно зачинені для тих, хто приходить до нас зі зброєю", – наголосив міністр закордонних справ України.

На переконання посадовця, єдиний спосіб забезпечити довготерміновий мир і стабільність в Україні – це відновити її суверенітет та повернути усі території у межах міжнародно визнаних кордонів.

Цікаво Якщо Росія вирішить захопити Кишинів, то зіштовхнеться напряму з НАТО, – Фейгін

Гарантії безпеки

Кулеба зазначив, що раніше Україна розглядала Будапештський меморандум, як важливу безпекову угоду. Втім, на жаль, документ не приніс реальної безпеки нашій державі.

Наразі Україна вивчає можливості отримання гарантій безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, зокрема Китаю. Ми пропонуємо, щоб КНР стала одним із гарантів безпеки України, що є знаком нашої поваги та довіри до Китайської народної республіки,

– заявив голова МЗС України.

Посадовець підкреслив, що країни Євросоюзу нині панікують, адже не можуть знати напевне, що не стануть наступною жертвою Росії після України – найбільше європейське занепокоєння виникло саме унаслідок повномасштабного вторгнення Росії у нашу країну.

До слова, Кулеба додав, що існують історичні факти – трагічні випробування роблять українців лише сильнішими і об'єднують наш народ. Війна Росії проти України об'єднала не лише українців всередині держави, але й далеко за її межами. Основна політика українського уряду та всієї нації нині – "все заради перемоги".

Зверніть увагу – українці навчаються користуватись американською зброєю: дивіться відео