ПВО, дроны и боеприпасы для Сил обороны: ключевые итоги 36-го заседания в формате "Рамштайн"

Во вторник, 8 сентября, состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В нем приняли участие главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и министр обороны Украины Евгений Хмара.

Чиновники подвели итоги разговора с партнерами. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Что известно о европейской помощи?

В ходе встречи Евгений Хмара и Михаил Драпатый впервые представили партнерам План войны, по которому действуют Силы обороны. По итогам заседания партнеры объявили о новой помощи для усиления Украины на фронте:

Германия – новые поставки ракет-перехватчиков в системы Patriot и самолеты F-16, а также закупки дронов.

Великобритания – 100 миллионов фунтов стерлингов на поставку американского вооружения через PURL, поставки дополнительных 95 тысяч дронов до конца года, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности за счет других стран.

Нидерланды – 300 миллионов долларов взноса в проект "Линия дронов" и 300 ракет против БпЛА.

Эстония – продолжение поддержки в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП.

Норвегия – объявленный ранее пакет в размере 200 миллионов долларов на закупку ракет для Patriot.

Испания – 2 миллиона евро на топливо через Агентство НАТО по поддержке и поставке, поставки ракет для ПВО и артиллерийских боеприпасов.

Литва – 10 миллионов долларов на PURL.

Польша – подготовка нового пакета помощи на сумму 50 миллионов евро, включающего средства ПВО.

Швеция – пакет поддержки на 28 миллионов долларов, включающий взнос в размере 14 миллионов в PURL.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, ключевым элементом новых договоренностей стало заключение контрактов на поставку около 1 000 ракет в системы Patriot. Закупочный процесс будет реализован благодаря финансовой поддержке международных партнеров и ресурсам кредита ЕС.

План войны объединяет боевые операции, развитие человеческого капитала, масштабирование украинского оборонно-промышленного комплекса и четкий финансовый расчет. Из ранее обещанных партнерами 70 миллиардов евро помощи в этом году Украина сейчас рассчитывает на 62.

Что сказал Евгений Хмара?

Во время выступления Евгений Хмара поблагодарил союзников за предоставленное вооружение, технологии и время, которое помогло выиграть международная поддержка. Он подчеркнул, что Россия не смогла добиться стратегического успеха на линии фронта из-за эффективной оборонительной тактики Украины.

Министр обороны подчеркнул, что в условиях подготовки к зимнему периоду приоритетной задачей остается усилить системы противовоздушной обороны. Украина предложила партнерам механизм обмена: получить ракеты со складов сейчас, а вернуть улучшенные боеприпасы по будущим контрактам.

Кроме того, Силы обороны нуждаются в срочных поставках ракет класса воздух-воздух и переносных зенитно-ракетных комплексов. Эти средства необходимы для эффективной борьбы с крылатыми ракетами и ударными беспилотниками врага.

В то же время, украинская сторона обратила внимание партнеров на попытки Кремля компенсировать неудачи на поле боя с помощью воздушного террора и мобилизации.

Россия пытается превратить войну в соревнование ресурсов. Но Украина не будет воевать по российским правилам. Наш ответ – ум, технологии и быстрота,

– заявил Евгений Хмара.

В конце выступления он подчеркнул, что военная помощь Украине является взаимовыгодной инвестицией в общую безопасность свободного мира. Сотрудничество предполагает обмен уникальным боевым опытом, создание совместных оборонных предприятий и разработку новейших военных технологий.