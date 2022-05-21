Украина при любых обстоятельствах останется на зерновом рынке

В Женеве много разговоров о продовольственной безопасности – от обсуждений в рамках Кернской группы ВТО до закрытых разговоров в формате зеленой комнаты (inner sacrum ВТО).

Проблема требует именно политических решений, поэтому операция Ocean Shield в Аденском проливе (военная операция НАТО в 2009 – 2016 годах против сомалийских пиратов как угрозы судоходству – ред.) все чаще упоминается в контексте проблемы разблокирования украинских портов.

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Реальность

Но лучшая иллюстрация торговли зерном это зерновозы в Захоне на венгерско-украинской границе.

Украинское зерно на пути в Европу / фото Тараса Качки

Украина при любых обстоятельствах будет оставаться на зерновом рынке. Это не мантра – это реальность.

Усилия по упрощению логистики между Украиной и ЕС дадут свои плоды.

Но самое главное – мы будем на рынке, пока мир коммерции будет питать поток зерна сделками.

Будем жить!

Поэтому сколько бы политики не старались самое важное – это интерес коммерсантов к украинскому зерну.

Торговля спасет мир от голода.

Число участников женевской конференции Black Sea Grain Markets от UkrAgroConsult и GrainCom свидетельствует, что так и будет.