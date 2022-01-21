Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В документе будет формироваться стратегия НАТО до 2030 года.

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Предложения Украины к концепту будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних 7 лет. Страны Североатлантического альянса уже сказали четкое "нет" агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО,

– сообщила Стефанишина.

Вице-премьер надеется, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях между Украиной и Альянсом. Официальный Киев хотел бы видеть, как в НАТО придерживаются политики "открытых дверей" – для усиления восточного фланга.

Обратите внимание! Ранее президент Джо Байден прокомментировал шансы Украины для вступления в НАТО. Глава Белого дома подчеркнул, что Киеву надо немало сделать в сфере демократии.

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Что известно о Стратегической концепции НАТО

31 марта 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил специальную экспертную группу.

Она должна разработать рекомендации для разработки стратегического видения развития Альянса до 2030 года.

Украина присоединилась к этому процессу и предоставила экспертам свои предложения. Они были учтены в финальном докладе рабочей группы.

Стратегическую концепцию предложат на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

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