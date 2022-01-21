Про це повідомила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. У документі формуватиметься стратегія НАТО до 2030 року

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Пропозиції України до концепту базуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Північноатлантичного альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО,

– повідомила Стефанішина.

Віцепрем'єрка сподівається, що нова концепція дасть стратегічну ясність у відносинах між Україною та Альянсом. Офіційний Київ хотів би бачити, як у НАТО дотримуються політики "відкритих дверей" – задля посилення східного флангу.

Зверніть увагу! Раніше президент Джо Байден прокоментував шанси України для вступу в НАТО. Глава Білого дому наголосив, що Києву треба чимало зробити у сфері демократії.

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Що відомо про Стратегічну концепцію НАТО

31 березня 2021 року генсек НАТО Єнс Столтенберг призначив спеціальну експертну групу.

Вона має розробити рекомендації для розробки стратегічного бачення розвитку Альянсу до 2030 року.

Україна долучилась до цього процесу та надала експертам свої пропозиції. Вони були враховані у фінальній доповіді робочої групи.

Стратегічну концепцію запропонують на Саміті НАТО у Мадриді у 2022 році.

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