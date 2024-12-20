За словами Стефанішиної, усі дані, які перебували у реєстрах Міністерства юстиції, збережені та будуть повністю відновлені, передає 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Реєстри буде відновлено, усі дані буде відновлено. Це питання часу,

– наголосила Стефанішина вранці 20 грудня у коментарі для Інтерфакс-Україна.

Також Стефанішина зазначила, що отримала інформацію від Голови Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації про відсутність підтверджень витоку персональних даних.

Коментар СБУ

Водночас як зазначає NV, в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов повідомив, що наразі тривають відповідні дослідження.

Ми поки що не можемо ні підтвердити, ні спростувати інформацію про можливий витік даних,

– зазначив Карастельов.

За його словами, після завершення аналізу та збору необхідних даних СБУ надасть повну інформацію.

Що відновлять першим

Стефанішина повідомила, що першочергово буде відновлено три основні реєстри, які зазнали ураження внаслідок кібератаки:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Міністерка зазначила, що час першочергового відновлення цих реєстрів складе орієнтовно до двох тижнів.

До теми Державні реєстри України зазнали однієї з найбільших кібератак

Кібератака на держреєстр

Нагадаємо, що 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої за останній час кібератаки з боку Росії. Внаслідок цілеспрямованої атаки було тимчасово зупинено роботу кількох ключових державних реєстрів. Це спричинило перебої у роботі електронних сервісів та унеможливило доступ до низки послуг.

Основною метою атаки було порушення роботи критично важливої інфраструктури України. Спеціалісти з кібербезпеки працюють над поступовим відновленням реєстрів і обіцяють забезпечити захист від подібних втручань у майбутньому.